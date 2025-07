Berto González 02 JUL 2025 - 21:30h.

Cinco años después de su paso por 'La isla de las tentaciones', Ángel de los Santos se encuentra centrado en su nuevo oficio mientras que Inma Campano se va a casar con su nuevo amor

Inma Campano y Ángel de los Santos se prometieron amor eterno antes de su paso por la segunda edición de 'La isla de las tentaciones', sin embargo, no lograron superar la tentación en las villas de República Dominicana. Desde entonces, ambos han tomado caminos por separado que los ha llevado a puntos muy diferentes: Ángel de los Santos se ha desvinculado por completo de la televisión y de las redes sociales para centrarse en su oficio, e Inma Campano vive centrada en sus proyectos y en los preparativos de su boda junto a su nuevo amor.

A pesar de que la pareja decidió irse juntos tras la hoguera final, a los pocos meses decidieron poner tierra de por medio en su relación. La gran sorpresa para los seguidores del programa llegó con la emisión del especial de 'La isla de las tentaciones 2', en el que los protagonistas se reencontraban para explicar en qué punto estaban sus vidas y sus respectivas relaciones tres meses después de la aventura. Contra todo pronóstico, los sevillanos informaban de que habían acabado su noviazgo tras una fuerte discusión que Ángel no pudo perdonar, aunque reconocía seguir enamorado de ella. Desde entonces, ambos decidieron tomar caminos por separado.

Ángel de los Santos: su desaparición mediática y su nuevo oficio

Tras su ruptura con Inma Campano, el amor volvió a llamar a la puerta de Ángel de los Santos. El sevillano confesó que mantuvo una relación con Chabeli Navarro durante alrededor de un mes. Sin embargo, aunque su noviazgo fue muy breve, el joven aseguró que guarda un buen recuerdo de ella: "A día de hoy no tengo contacto con ella, pero tenemos buena relación y si la veo la saludo. Me alegro muchísimo de que tenga novio. Es una chica que me ha ayudado muchísimo y me alegro un montón por ella", comentó en una entrevista.

Y es que, la relación de Ángel de los Santos y Chabeli Navarro salió a la luz cuando Amor Romeira publicó un vídeo de los dos en su perfil oficial de Instagram. La pareja fue pillada besándose en una estación de tren y la exconcursante de 'GH' no dudó en compartir las imágenes. Al ser preguntado por ese vídeo, esta ha sido la respuesta del exnovio de Inma Campano: "Cuando salió a la luz el vídeo ya llevábamos un tiempo conociéndonos. Estuvimos hablando, nos vimos y ya después salió lo del vídeo".

Desde entonces, el sevillano ha estado centrado en sí mismo y en su futuro profesional. Ángel de los Santos se ha desvinculado completamente de la televisión y del mundo de las redes sociales para centrarse al cien por cien en cumpli su sueño, convertirse en policía. Por ello, ha dejado a un lado las redes sociales (no tiene actividad desde diciembre de 2022) para prepararse las oposiciones obligatorias que tiene que aprobar para ascender al cargo.

Inma Campano: sus negocios y los preparativos de su boda con un nuevo amor

Hoy en día, Inma Campano está muy centrada en su carrera profesional como influencer generando contenido en redes sociales para varias marcas. Maquillaje, moda, estilo, fitness, autoestima... son solo algunos de los contenidos a los que tiene acostumbrados a sus seguidores. Recientemente ha lanzado su propio negocio online de la mano de Farmasi, para el cual ha estado reclutando chicas en Instagram.

En el plano sentimental, la sevillana ha vuelto a creer en el amor de la mano Carlos con quien ha ido este verano a su primera boda juntos. La pareja lleva un tiempo conociéndose y a finales del año pasado anunciaron que iban a dar el gran paso de contraer matrimonio. "La boda será en Sevilla", adelantó Inma Campano. Además, Carlos quiso darle una sopresa a su novia llevándola a 'El diario de Jorge' donde volvió a pedirle matrimonio protagonizando un emocionante momento.

La que fue participante de 'La isla de las tentaciones' también se ha comprado una casa en Sevilla la cual reformó por completo, es una amante de los animales, tiene un perro y seis pájaros y además no duda en rescatar gatos, pájaros y hasta conejos. Inma Campano se encuentra viviendo uno de sus momentos más dulces, en el que pronto comenzará a organizar los preparativos de su boda junto a Carlos, su media naranja.