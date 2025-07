Loles León desvela a qué partido político vota: "A quien le moleste, lo siento"

La actriz de 'La que se avecina' se ha sincerado en una entrevista sobre su postura política

Como ella misma explicó, mantiene desde hace años una simpatía por ese partido

Loles León lleva décadas entrando en las casas españolas con papeles inolvidables y una personalidad que no deja indiferente. Tanto dentro como fuera del plató, habla claro, no teme al qué dirán y no se guarda nada. Y este pasado fin de semana volvió a hacerlo.

En una entrevista en el programa 'Col·lapse' de TV3, la actriz de 'La que se avecina' ha desvelado cuál es su postura política. "Yo voto al Partido Socialista, ¿por qué no? ¿Y a quién le molesta? A quien le moleste, lo siento, pero voto al Partido Socialista", señalaba sin rodeos, sabiendo que sus palabras no pasarían desapercibidas. Y así fue.

Como ella misma explicó, mantiene desde hace años una simpatía por el partido. "Cada uno vota a quien le da la gana. Yo no soy nadie para decirle nada a nadie de si vota a este o vota al otro. Yo digo las cosas como las pienso, es mi vida y de lo que hablo es mi vida y lo que explico y lo que tengo es mi vida", añadió.

Sus palabras provocaron inmediatamente una oleada de reacciones en redes sociales. Algunos aplaudieron su franqueza; otros, cómo era previsible, la criticaron.

La actriz catalana también se sinceró sobre su trayectoria, su vida en el mundo de la interpretación y su infancia en la Barceloneta. "Lo mejor que tengo son mis raíces. La Barceloneta no es sólo un barrio en el que hay playa. No. Tiene una historia muy importante, porque durante la dictadura, la solidaridad que había allí y las izquierdas que había allí, de todas partes... Durante el franquismo, era un barrio muy plural porque estaba todo el mundo muy perdido y muy perseguido. La Barceloneta tiene una historia que se tiene que respetar mucho por todos y por este país", subrayó en el espacio presentado por Ricard Ustrell.

Hace dos años ya explicó que toda su familia era "socialista". "Yo siempre votaré al PSOE. Soy de izquierdas y voto izquierdas", aseveró.

La polémica sobre la Medalla de Oro al Mérito Cultural

Esta noticia llega meses después de que el pleno del Ayuntamiento de Barcelona rechazara en febrero otorgar la Medalla de Oro al Mérito Cultural a la actriz barcelonesa en reconocimiento a su trayectoria profesional y su contribución a la cultura española y catalana, como proponía el gobierno municipal.

La negativa fue el resultado de la suma de los 22 votos en contra de los concejales de Junts, Esquerra, PP y Vox, mientras que PSC y BComú, con 19 ediles, votaron a favor.

Dos meses después, en abril, Loles León fue condecorada con una de las Creus de Sant Jordi de este año por su "calidad interpretativa y su amplia experiencia profesional como una de las actrices más conocidas y exitosas".