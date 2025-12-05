Rocío Amaro 05 DIC 2025 - 02:00h.

Andalucía ha puesto en marcha talleres presenciales en las ocho provincias para acompañar emocionalmente a personas en duelo durante el periodo navideño

La iniciativa, impulsada por RedPAL junto a organizaciones como Cruz Roja, AECC y CUDECA, incluye además una campaña en redes sociales

SevillaPara muchas familias, diciembre llega acompañado de luces, villancicos y reuniones. Para otras, sin embargo, estas fiestas se convierten inevitablemente en un recordatorio doloroso de quienes ya no están. Familias que tendrán que enfrentarse en unos días al conocido como "síndrome de la silla vacía", una situación que se da cuando por primera vez, alguien cercano, falta en la mesa. Con esa realidad en el centro, Andalucía ha impulsado una iniciativa pública destinada a acompañar emocionalmente a personas que atraviesan un proceso de duelo en esta Navidad.

La propuesta, coordinada por la Red Andaluza de Cuidados Paliativos (RedPAL) y en colaboración con la Fundación ‘la Caixa’ y entidades como CUDECA, Cruz Roja, AECC, la Universidad de Huelva, DomusVi y el Hospital San Rafael de Granada, ha sido diseñada para ofrecer un espacio seguro, cercano y profesional en todas las provincias andaluzas.

Talleres para no vivir el duelo en silencio

Los talleres se desarrollarán en centros comunitarios y espacios sociosanitarios y estarán dirigidos por equipos especializados en cuidados paliativos y apoyo psicológico. Tendrán un formato participativo en el que se combinarán dinámicas grupales, momentos de reflexión y herramientas concretas para gestionar emociones como la tristeza, la culpa, la rabia o el miedo.

El objetivo no es, en absoluto, olvidar, sino aprender a convivir con la ausencia de un ser querido en un periodo cargado de símbolos familiares. Desde el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos, su coordinador, Miguel García Linares, ha subrayado la importancia de atender esta realidad emocional que muchas veces pasa desapercibida: "Fechas tan emotivas como la Navidad, aniversarios o cumpleaños pueden resultar especialmente sensibles para quienes han perdido recientemente a un ser querido", asegura. "Con esta iniciativa queremos ofrecer un lugar donde puedan expresar su dolor, sentirse acompañadas y descubrir recursos que les ayuden a afrontar estos días con mayor serenidad".

Una acción con mirada comunitaria

La Red Andaluza de Cuidados Paliativos, impulsada por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y con apoyo metodológico de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha trabajado en los últimos años para visibilizar aspectos invisibles y socialmente incómodos del final de la vida. Cada año, su programa ha lanzado una acción pública con una clara vocación social; esta vez, el protagonismo recae en quienes se enfrentan a su primera Navidad sin alguien importante.

Además de los talleres presenciales, la acción irá acompañada de una campaña en redes sociales y en la web oficial de RedPAL, donde se publicarán vídeos breves, mensajes de apoyo e infografías pensadas tanto para quienes están viviendo un duelo como para quienes acompañan a alguien que lo atraviesa.

Los materiales estarán disponibles en la página web de la red y también podrán encontrarse en el perfil oficial del proyecto de sus redes sociales.

Una iniciativa con la intención de que nadie viva el duelo aislado

Con esta iniciativa, Andalucía ha dado un paso hacia un objetivo claro y directo, normalizar el dolor, acompañar el proceso y recordarle a quien sufre que no está solo.El "síndrome de la silla vacía" se refiere a los intensos sentimientos de tristeza y ausencia que se experimentan tras la pérdida de un ser querido, los cuales se acentúan en momentos de reunión familiar como la Navidad. Es por esto que es el momento de prestar atención a las personas que en los próximos días van a pasar por ese sentimiento de angustia.

Es la primera vez que en Andalucía se van a llevar a cabo estos talleres con los que pretenden hacer un poco más fácil la Navidad de aquellos que han pasado por el año más complicado de sus vidas. Poner en común la sensación de vacío que se está sintiendo, puede ayudar a mirar hacia adelante.