Eugenia Santana relata el infierno vivido tras sufrir una agresión sexual: "Hizo conmigo lo que quiso"

El desgarrador testimonio de Eugenia Santana: "Me bajó el vestido y empezó a hacer de mí todo lo que quiso"

Eugenia Santana ha sorprendido a todos en '¡De viernes!' con un inesperado y desgarrador testimonio en el que revela que, el verano pasado, sufrió una agresión sexual. La que fuese Miss España en el año 1992, desvela que necesita compartir públicamente esta dura historia porque necesita pasar página. Paso a paso, la modelo nos cuenta cómo vivió esta trágica y dolora experiencia: "Él me agarraba muy fuerte de los brazos. Yo no gritaba, solo trataba de luchar contra esa persona".

Durante su entrevista, Eugenia Santana se muestra muy emocionada y cuenta que esta persona le bajó el vestido y "empezó a hacer de mí todo lo que quiso". Durante todo este tiempo, la modelo dice haberse sentido la culpable, pero, al fin, ha podido entender que ella no es culpable de lo que pasó, sino todo lo contrario: "He sido la víctima", confiesa, visiblemente emocionada. Dice que su familia es para ella lo más importante, pero que no se muestran conformes con que comparta este trágico episodio de su vida.

El duro testimonio de Eugenia Santana, víctima de una agresión sexual

Todo sucedió el pasado 16 de agosto del verano de 2024 en Las Palmas, donde dos hombres se ofrecieron a acompañar a Eugenia a su casa. Según su testimonio, fue drogada para así anular su voluntad y uno de ellos la agredió sexualmente. Santana, que confiesa que está recibiendo ayuda de un equipo de profesionales para superar este duro episodio, solo desea que "este juicio salga para poder pasar página": "Solo quiero ayudar a otras mujeres para que no se queden calladas y que mi familia me perdone".

Nerviosa y emocionada, Eugenia Santana entra en plató para detallar lo que le sucedió aquella noche de agosto y asegura que fue sometida a una sumisión química: "Se me anuló completamente mi voluntad". Tras la agresión, volvió a encontrarse a estas dos personas en la calle. "Un día antes de la ratificación de la denuncia, me lo encontré mientras estaba con mi hijo. El principal agresor volvió a intentar hablar conmigo. No me reconoció y yo reviví todo eso", desvela.

Eugenia Santana detalla lo que pasó aquella noche en la que conoció a estas dos personas en un bingo. Como agradecimiento, les invitó a entrar. Uno de ellos se quedó jugando con el hijo y el otro llevó a cabo la agresión: "Recuerdo luchar con todas mis fuerzas. Me bajó el vestido y empezó a hacer de mi todo lo que quiso, eyaculando en mi interior. Al día siguiente, a través de flashes, empiezo a recordar toda la secuencia. Me siento muy dolorida, mis partes también lo están y veo flashes de la agresión. Hay un parte de lesiones. Me quedé preocupada porque ese individuo hizo lo que hizo y me hice pruebas del VIH y de embarazo. Fue muy duro".