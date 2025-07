Sheila Casas se habría sentido ''presionada'' por su familia: ''Escassi no tenía relación con sus hermanos''

Fiesta 05 JUL 2025 - 16:55h.

Mónika Vergara recibe un mensaje con los posibles motivos de la ruptura

Sheila Casas se pone en contacto con 'Socialité' y aclara si ha habido una infidelidad

Compartir







Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi sorprendían este mismo viernes al anunciar su ruptura mediante un comunicado en sus redes sociales. Los motivos de la ruptura aún no son del todo claros, pero Sheila ha confirmado que no ha habido ninguna infidelidad.

Aún se desconocen los motivos que podrían haber llevado a la pareja a tomar esta decisión. Sin embargo, Mónika Vergara ha leído en directo, durante el programa 'Fiesta', un mensaje que aportaría nuevos datos sobre una de las posibles causas de su sonada ruptura.

''Me confirman que Sheila se veía muy presionada por su familia, por sus hermanos, y que Escassi no tenía ningún tipo de relación con los hermanos de Sheila. Directamente no se conocían, cuidaban mucho a su hermana'', explica la colaboradora.

Mónika explica más a fondo lo sucedido: ''A la familia no le gusta y durante todo este tiempo a la familia no le ha gustado la relación con Escassi, que es lógico y normal. Ella en ese momento empieza a pensar y dice 'a lo mejor mi familia tiene razón''.

Sheila aclara si ha habido infidelidad en la relación

A través de su entorno cercano, Sheila Casas se ponía en contacto con 'Socialité' y aseguraba que no ha habido infidelidad.

''Están diciendo que ha habido una infidelidad por parte de Álvaro, es totalmente mentira. No ha habido infidelidad por parte de ninguno ni nada parecido'', aclaraba la exconcursante de 'Bailando con las estrellas.