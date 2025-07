Primera reacción de Ángela Ponce tras la ruptura de Álvaro Escassi y Sheila Casas

Rocío Molina Madrid, 07 JUL 2025 - 10:54h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha comentado la ruptura de Álvaro Escassi y Sheila Casas, una noticia para ella nada esperada

Álvaro Escassi y Sheila Casas anuncian su ruptura: las explicaciones de ambos

Compartir







La noticia de la ruptura de Álvaro Escassi y Sheila Casas ha pillado por sorpresa a todos. Familiares y amigos no esperaban este precipitado desenlace y más después de haber sido testigos de las declaraciones de amor que el colaborador de 'Tardear' hiciera en su concurso de 'Supervivientes 2025'. Ángela Ponce, compañera del jinete en Honduras, es de las que más le ha impactado el comunicado y no ha dudado en pronunciarse cuando los periodistas le han preguntado.

PUEDE INTERESARTE María José Suárez se pronuncia contundente tras la ruptura de Álvaro Escassi y Sheila Casas

Durante su concurso de supervivencia varias fueron las referencias que Álvaro Escassi hizo de la que entonces era su pareja. Lo que parecía que podía ser el romance definitivo para el jinete ha terminado de una forma un tanto precipitada hasta para los propios protagonistas que han hablado muy bien de su relación, pero que han preferido guardarse para ellos los motivos de los que ahora todos hablan y especulan.

"Ha sido una etapa bonita que recordaremos con cariño, pero creemos que es lo mejor para ambos en este momento. Os agradecemos todo el apoyo. Sheila y Álvaro", decía así el comunicado oficial con el que ambos ponían fin a su relación. Una primera información que después cada uno apostillaba por separado y que ponía al jinete en un apuro al comprobarse que las palabras que utilizaba para referirse a esta situación no eran suyas y que este discurso pertenecía a Tini para referirse a su ruptura.

Dando mucho de qué hablar esto desde el primer momento, Ángela Ponce, compañera de Álvaro en 'Supervivientes 2025', ha sido una de las que ha mostrado su asombro ante la cámara cuando le han preguntado por la noticia de la ruptura. "No me lo esperaba para nada, pero bueno... Siempre y cuando haya sido por el bien de ambos", ha expresado la modelo que no imaginaba de ningún modo este final tan precipitado.