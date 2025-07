Lorena Romera 09 JUL 2025 - 09:40h.

La colaboradora de Telecinco arremete contra la hija de Terelu Campos: "Esta entrevista no le va a gustar"

Carmen Borrego, tras las polémicas con su sobrina: "A Alejandra le sobramos todos"

Carmen Borrego ha cargado contra Alejandra Rubio, a la que asegura que "no le tiene miedo". La colaboradora de 'Vamos a ver' y otros programas de Telecinco ha dado la bienvenida al verano con su tradicional posado en bañador y ha concedido una entrevista en la que, tras varias polémicas con su sobrina, deja muy claro lo que piensa sobre ella.

A la madre de José María Almoguera no le ha temblado el pulso a la hora de expresar lo que opina sobre la hija de Terelu Campos. "A Alejandra Rubio le sobramos todos", reza el titular que lleva la portada de 'Lecturas'. Pero esto no es todo. En el interior de la revista, Carmen Borrego se despacha a gusto sobre su sobrina, a la que ha aconsejado "que se relaje".

"Respeto nos merecemos todos y a todos nos sientan cosas mal", señala la televisiva, haciendo referencia a las declaraciones de la pareja de Carlo Costanzia cuando dice que lo que le tiene su familia es "respeto", no "miedo", como se ha estado señalado desde hace algún tiempo.

Cuando le preguntan sobre si tendría algo que envidiar a la joven de 25 años, Borrego responde así: "¿Envidia a Alejandra? ¿Qué tengo que envidiar? Nada". Y es que la colaboradora de 'Vamos a ver' y otros programas y realities de la casa ha sido muy tajante con su sobrina, con la que asegura que "ya no tiene la misma relación que cuando era pequeña".

"No tengo miedo a nadie, y menos a Alejandra Rubio"

"No tengo miedo a nadie, y menos a Alejandra. Mi vida no depende de lo que ella diga", sentencia. A pesar de todo, Carmen Borrego entiende a la hija de Terelu Campos. "Yo he sido muy como Alejandra: me pasa algo y lo pago con el mundo", señala. Por eso, consciente de que "esta entrevista no le va a gustar", también pretende que su sobrina se lo tome como una especie de consejo.