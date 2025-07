Carlos Otero 11 JUL 2025 - 16:25h.

El nuevo presentador de Telecinco comenzó su trayectoria de la mano de la mismísima Bárbara Rey

Eugeni Alemany presentará en Telecinco ‘Agárrate al sillón’, concurso para la franja de tarde que la cadena estrenará este verano

Compartir







Grandes noticias en Telecinco: las tardes de la cadena contarán en breve con un nuevo y divertido concurso titulado ‘Agárrate al sillón’ que contará con Eugeni Alemany como conductor. El valenciano ya presentó en la cadena el programa ‘¿Xq no te callas?’ junto a Carolina Cerezuela y fue reportero de 'CQC'. Sin embargo, para algunos es un rostro todavía por descubrir. ¿Quieren saber todo sobre él? Sigan leyendo…

Filólogo y periodista conoció a su mujer en la televisión valenciana

El sustituto de Ion Aramendi en las tardes de Telecinco es un orgulloso valenciano de 48 años. Natural de la localidad de Sueca, Alemany es un auténtico showman que lo mismo presenta programas de la tele que representa divertidos monólogos sobre las tablas del teatro o viraliza sus vídeos a través de las redes sociales. Además, es periodista y filólogo por lo que podemos presumir que además de muy divertido es una persona de gran cultura.

PUEDE INTERESARTE Ion Aramendi lo da todo encima del escenario: su mujer presume de su talentazo en redes

Gran parte de su trayectoria televisiva ha tenido lugar en la televisión valenciana y fue allí donde encontró el amor. El nuevo presentador de Telecinco está casado con Yolanda Martínez que trabajaba en el departamento de continuidad de la desaparecida Canal 9 y en la actualidad es productora ejecutiva, directora y guionista de programas de entretenimiento. “De dramas, ya vamos servidos”, dice ella con humor en sus redes sociales. Habitual de algunos de las píldoras de humor que Eugeni cuelga en internet, ambos son padres de dos hijos.

Bárbara Rey le dio su primera oportunidad

Canal de Whatsapp de Telecinco

La trayectoria profesional de Eugeni cuenta con un debut interesante: su primer trabajo en televisión fue junto a Bárbara Rey en el magacín 'En Casa con Bárbara'. Se trata de un espacio emitido en el circuito valenciano en los primeros años del milenio en el que la vedette abordaba temas de actualidad y entrevistas. En el programa, que según la propia Bárbara fue una prebenda por su silencio ante sus relaciones con el emérito, Eugeni ejerció de guionista y también como reportero.

“En realidad era ayudante del guionista. Y tengo que decir que es el programa en el que más he currado en toda mi vida por la cantidad de secciones que hacía…”, recoge de su boca el Huffington Post. En otra entrevista, concedida al medio digital 'Aquí', Eugeni contó que Bárbara "fue la primera que me dio una oportunidad porque, después de hacer un pequeño ‘sketch’ en el que aparecía -interpretando a un fontanero- me dijo 'eres muy gracioso, tienes mucha vis cómica'". "Era una diva, sí, pero muy entretenida. No me extraña que el rey se enamorara”, ha dicho de su madrina televisiva.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Defensor y promotor de la cultura valenciana

Además de talentoso comunicador, Alemany es un rostro muy comprometido con los valores culturales de la Comunidad Valenciana. Uno de sus proyectos más emblemáticos en este ámbito fue el programa 'Trau la llengua' en À Punt, donde presentó un espacio divulgativo dedicado a explorar la riqueza lingüística del valenciano.

Además, ha participado en ponencias sobre sociolingüística, donde ha abordado temas relacionados con la situación del valenciano en la sociedad actual, mostrando su compromiso académico y social con la lengua. Su formación como filólogo le permite combinar rigor con un estilo accesible, haciendo que la defensa del valenciano sea atractiva para públicos diversos.