Silvia Herreros 11 JUL 2025 - 16:57h.

Compartir







Mónica Hoyos reflexiona sobre su maternidad y su papel como madre en el 21º cumpleaños de su hija Luna, fruto de su relación con Carlos Lozano. La exconcursante de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano VIP' ha abierto su corazón y, a través de una preciosa carta cargada de bonitas palabras de amor, gratitud y nostalgia, ha felicitado a su hija.

"Como me gustaría poder parar el tiempo Luna…", comienza confesando Mónica, dejando claro que, como madre, siente la velocidad con la que pasan los años. Esa niña que un día tuvo en brazos, hoy ya es una mujer de 21 años, independiente y llena de sueños.

PUEDE INTERESARTE Miriam Saavedra aclara su relación actual con Carlos Lozano

En su reflexión, Hoyos hace un repaso sincero a lo que ha significado para ella ser madre, un rol que la transformó profundamente: "Hoy cumples 21 años y solo puedo decirte ¡gracias!! Gracias por enseñarme el amor más puro e incondicional que existe…". Para Mónica, Luna no solo es su hija, sino también su maestra de vida, la persona que le mostró lo que realmente importa.

PUEDE INTERESARTE Carlos Lozano habla del proyecto con el que volvería a la televisión tras irse a vivir al campo

A lo largo del texto, la presentadora destaca la valentía y el carácter de su hija: "Me llena de orgullo verte tan fuerte, tan libre y tan llena de sueños…", dice sobre su hija, que está estudiando Ciencias Políticas y realizando prácticas en la Comisión Europea en Bruselas.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Sin manual para la maternidad, Hoyos confiesa sentirse orgullosa de cómo Luna está construyendo su propio camino: "Nadie te dice como ser madre pero algo hice bien, porque me siento afortunada de verte ahora , construyendo tu propio camino, sin miedos, con elegancia, discreción y mucho amor que es lo que siempre soñé para ti …".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

También recuerda los momentos compartidos y cómo su hija la inspira cada día: "Hemos vivido tantos momentos juntas y el amor que me inspiras ha hecho que siempre saques la mejor versión de mí…".

La emoción sobrecoge a Mónica Hoyos mientras escribe y ve las imágenes de su 'niña'. La melancolía se ha apoderado de ella, que hoy no puede evitar llorar pensando en lo rápido que han pasado los 21 años de vida de Luna Lozano. "Solo me debes algo y es ser feliz siempre, la vida te va a regalar muchas razones para sonreír… Puff, no sigo porque no puedo parar de llorar de emoción…🥹 Y nunca olvides que aquí siempre tendrás un lugar donde volver… Felices 21 mi linda Luna 💕".