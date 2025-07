Fiesta 12 JUL 2025 - 20:23h.

Emma García entrevista a Juan Avellaneda en el plató de 'Fiesta'

Al estilista le diagnosticaron cáncer de testículo a los 26 años

Juan Avellaneda visita el plató de 'Fiesta' para presentar 'Flashing lights', una novela sobre moda, poder y secretos de pasarela. El estilista continúa cumpliendo sueños y se sincera en una entrevista junto a Emma García en el plató del programa. En un momento dado, Juan Avellaneda ha hablado sobre el cáncer de testículos que padeció.

A Juan Avellaneda le diagnosticaron el cáncer cuando tenía veintiséis años: "Fue por un bultito y funciona igual que el de pecho. Se detectó a tiempo y no pasó absolutamente nada", llegó a decir en su momento. Ya en el plató, el estilista cuenta que el cáncer de testículo es una enfermedad de la que apenas se habla.

"Yo creo que lo que pasa es que a los hombres les pueda afectar la visión de su masculinidad. A mí la Asociación Española contra el Cáncer, que colaboro con ellos, llevaban un tiempo diciéndome que lo contara y yo siempre decía que no, hasta que ya hicimos una entrevista y lo hicimos público", nos cuenta.

Avellaneda reconoce que "al principio me sentía incómodo porque sentía que estaba comercializando con una enfermedad y es algo muy íntimo. Lo hice y la respuesta fue increíble porque me escribió mucha gente que lo estaba viviendo y me daban las gracias por darle visibilidad". Desvela que sigue con sus revisiones periódicas y que todo va bien al respecto.