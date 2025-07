Laura Cuevas y Carlos Cuevas se divorcian tras nueve años de matrimonio

A pesar de que, en su día, se juraron amor eterno ("hasta que la muerte nos separe"), las deslealtades han pasado factura en este matrimonio y Laura Cuevas y Carlos Calderón ponen fin a su relación en el plató de '¡De viernes!'. Los continuos enfrentamientos han mermado la relación y, lejos de reconciliarse, han seguido adelante con sus mil y una diferencias y ahora firman en directo los papeles del divorcio.

"Este día es más feliz que el día de mi boda", confiesa Laura Cuevas al entrar en plató. Nos cuenta que, hace semanas, le escribió para formalizar el divorcio y que este no le respondió. Ahora, parece que han conseguido ponerse de acuerdo para separarse. De hecho, ya no viven juntos e incluso Laura ha borrado el tatuaje que se hizo por él. Laura y Carlos se ven las caras en un tenso enfrentamiento en el plató de '¡De viernes!'.

Laura Cuevas y Carlos Calderón se reencuentran y firman los papeles del divorcio

Por su parte, Carlos entra al plató con una caja que en el sofá, junto a Laura: "Toma, esta es parte de la mierda que tienes en casa". Seguidamente (y previsiblemente) se ponen a discutir, acusándose mutuamente de un sin fin de cosas. Pero antes de firmar los papeles del divorcio, tienen algunas cuentas pendientes que no hacen más que enfrentarles: quién se queda con los perros, quien paga la residencia en la que han estado los animales durante dos meses, qué hacen con el coche...

Laura y Carlos se casaron en gananciales, pero, con el tiempo, decidieron cambiarlo a separación de bienes "por los problemas que tenía Laura con Isabel Pantoja", según afirma Carlos. Es por ello por lo que no tendría que haber problemas entre ellos, pues ambos están convencidos de dar este paso. Beatriz Archidona y Santi Acosta leen conjuntamente parte del documento y, acto seguido, Laura y Carlos firman los papeles que ponen fin a su matrimonio: "Vaya peso que me he quitado de encima", declara él.