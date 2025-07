Fiesta 13 JUL 2025 - 17:23h.

Una confidente explica en 'Fiesta' los motivos reales de la ruptura de la expareja

El posible detonante de la ruptura de Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi: ''Ella le vio en actitud cariñosa con otra mujer''

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi rompieron hace una semana, y desde entonces, los rumores sobre los posibles motivos de su separación no han dejado de crecer. Sin embargo, ninguno de los dos ha querido explicar qué fue exactamente lo que provocó el fin de la relación. Hasta ahora, que 'Fiesta' ha descubierto el verdadero motivo. Una confidente anónima ha revelado, en exclusiva, todos los detalles que conoce sobre la sonada ruptura.

Esta persona tiene tres informaciones que aseguran que lo van a cambiar todo, pues suponen un giro radical en esta ruptura:

El verdadero motivo, de primera mano, de esa ruptura: "No tiene nada que ver con lo que se ha dicho esta semana. Con lo que voy a contar, todo va a cambiar y la percepción que tenemos de ellos también va a cambiar".

Quién de los dos rompe la relación.

Lo que piensa realmente Escassi de María José Suárez, que ha sido entrevistada en '¡De viernes!'.

La confidente anónima comienza revelando quién de los dos deja la relación realmente, pero sorprende con su confesión ya que en todo momento se ha creído que había sido Sheila: ''Puedo asegurar que es Álvaro Muñoz Escassi quien deja a Sheila, lo aseguro cien por cien''.

''A ver, Álvaro, después de salir de 'Supervivientes', ha dado de un cambio radical a su vida. Esta a otro rollo, es otra persona, no quiere o no estaría dispuesto a aguantar según qué cosas. Está está claro que la decisión ha sido una sorpresa, pero ha habido momentos, no sé si mensajes y ocasiones concretas en público en los que Escassi llegaba a sentirse muy incómodo. Situaciones sorprendentes, no se me ocurre otra palabra'', explica detalladamente.

Emma le pide que concrete más sobre esas situaciones de las que habla: ''Si, por ejemplo, si Escassi a lo mejor estaba con el móvil, a Sheila esto le sentaba mal y se iba, se iba de del lugar, más de una vez llegó a irse del sitio en el que estaban'', afirma dando a entender que Sheila es muy celosa.

Además, revela lo que Escassi piensa realmente de María José Suárez: ''Sí. A Álvaro Muñoz Escassi le ha llegado toda la información sobre la entrevista que María José dio para '¡De viernes!' y su opinión al respecto es que es una mala persona''.