La primera persona en sentarse en el plató de '¡De viernes!' es María José Suárez. Después de que Valeri saliese a hablar sobre su idilio con Álvaro Muñoz Escassi, la presentadora de televisión se siente preparada para hablar sobre su ruptura con el finalista de 'Supervivientes' 2025.

Una vez terminaron su relación, María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi se han visto en más de una ocasión. La última vez fue en un bar de la capital madrileña, donde ocurrió un episodio inesperado que dejó a su expareja "de piedra". Aquí te lo contamos.

Así fue su último encuentro

Hace relativamente pocos días, María José Suárez se encontraba en El Doble tomando algo acompañada de su "compadre", de Rocío Martín Berrocal y de otro amigo. Según cuenta, el local es un lugar "enano" por lo que se ve tanto quien entra, como quien sale. Mientras la protagonista estaba en una esquinita comiéndose una gamba, le avisan que Álvaro acaba de llegar con Sheila Casas.

Fue entonces cuando ocurrió algo totalmente inesperado por María José Suárez: "Y viene con toda su naturalidad. Le da dos besos a mi compadre que lo tiene bloqueado de todos lados y me zampa dos besos". Ella, según afirma, se levantó a dar dos besos a Sheila porque le cae "fenomenal". "Yo creo que él no reparó en pensar", confiesa la entrevistada. Y es que ella no fue capaz de reaccionar: "Me quedé de piedra porque se podía haber evitado perfectamente. Pero él vino como diciendo 'Si yo ya me llevo fenomenal con María José".

María José Suárez se pronuncia sobre la ruptura de Sheila Casas y Álvaro Escassi

La modelo se pronunciaba durante su entrevista en '¡De viernes!' sobre la ruptura de su ex: "O es muy lista o está muy bien asesorada, yo creo que son las dos cosas...", y afirmaba que Sheila "ha sabido salir a tiempo y que ha estado rápida".