Escassi le ha mandado un mensaje a Carmen Alcayde, que explica lo que le ha dicho el jinete

Primeras palabras de Sheila Casas sobre su ruptura con Álvaro Escassi: "Estoy desbordada"

Aún se desconocen los motivos por los que Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas han roto su relación tras pasar ocho meses juntos, y aunque Sheila sí que se ha pronunciado en alguna que otra ocasión, el jinete no lo había hecho, hasta ahora, que le ha mandado un mensaje a Carmen Alcayde para dar su versión.

Carmen Alcayde se ha sentado en el plató de 'Fiesta' y ha explicado detalladamente todo lo que le ha contado su excompañero de 'Supervivientes': ''Me ha dicho que lo puedo compartir, dice que no ha habido culpables, lo que se suele decir en estos casos. Que nadie ha hecho nada malo de los dos, no sé qué entiende por algo malo, que ninguno de los dos ha tenido tiempo de hacer nada malo''.

''Ha dicho eso, que tampoco hay que darle tanta importancia, dice 'bueno, pues es verdad que es mi sino un poco que ahora toda la prensa... Dice que que no pasa nada, de verdad, que se quieren muchísimo, que los dos se quieren un montón, que no hay que buscar ni heridos'', cuenta la colaboradora.

Amor Romeira aporta más datos sobre los posibles motivos de la ruptura

La colaboradora ha aportado luz sobre los posibles motivos que llevaron a la pareja a romper su relación: ''Los motivos vienen después de 'Supervivientes', tienen una fiesta, una fiesta privada entre amigos y en esa fiesta suceden cosas que a Sheila no le cuadran''.

''En esa fiesta, Sheila empieza a pensar que el plan de futuro con Escassi tambalea y que no es lo que quiere. En ese momento hay una inflexión en la relación, Álvaro cree que esto es un bache sin más, que va a volver a ser como antes, pero Sheila tiene claro que no va a soportar, vamos a decir, o a sobrellevar determinadas actitudes de fiesta de Álvaro Muñoz Escassi'', explica Amor detalladamente.

Amor cuenta que Sheila no se sintió cómoda en la fiesta: ''Descubre que hay personas en la casa de la fiesta que no conocen ni siquiera a Álvaro Muñoz Escassi y entonces Sheila se queda como '¿pero y estas personas que hacen en la fiesta?'. Cuando eso pasa, pues se ve desubicada, no en su ambiente, no está cómoda''.