Iván Reboso se disculpa por haber publicado la noticia de la muerte de Michu sin haber avisado a Gloria Camila

A Gloria Camila le sentó muy mal que su amigo no hablase con ella del tema antes de publicar la noticia

Muere Michu, expareja de José Fernando, a los 33 años

Iván Reboso publicó en un medio la noticia de la muerte de Michu en cuanto se enteró de lo sucedido, pero antes de publicar no avisó a su amiga Gloria Camila del fatídico suceso y eso no le sentó nada bien a la hija de Ortega Cano. Por ello, el colaborador ha querido pedirle disculpas en directo por ''no haber estado a la altura como amigo''.

''Estoy inquieto porque hay cosas que me duelen y como ha sido público también públicamente yo quiero decírselo a gloria Camila. Yo fui el que tuvo la difícil tarea de informar que Michu había fallecido, lo hice en mi medio, 'Semana', y luego no hablé con Gloria'', comienza diciendo Iván.

El colaborador muestra su arrepentimiento: ''Gloria es una persona que es muy cercana a mí, me costó mucho, una vez publicada la noticia, hablar con ella. Eso ha causado un poquito de fricción. Es una persona que yo valoro mucho, pero yo entiendo que esté decepcionada conmigo porque al final no he estado a la altura, ni como amigo ni como compañero, de mandarle aunque sea un mensajito sabiendo cómo está. No me siento orgulloso e insisto como ha sido algo que es público, que también quiero decirte que públicamente que perdón, si no he estado a la altura porque valoro mucho tu amistad. Después de muchos años sé que entiendes mi labor como periodista, pero he estado a la altura como periodista, pero quizás no como amigo. Y entonces como fue público también quiero decírtelo delante de todo el mundo''.

Pero Gloria Camila explica que le dolió mucho su actitud: ''Bueno, gracias. Aquí lo que pasa es que yo a Iván sí le considero amigo, o sea en la tele, pues yo básicamente creo que me llevo bien con todos y con casi todos, pero Iván es mi amigo. Entonces que deo una noticia, además con un titular como muy...que a mí me dolió bastante leerlo y que sea de tu amigo y no te haya escrito o llamado para decir, 'Oye, ha pasado esto, estás bien, necesitáis algo', o lo que sea, un mensaje, me da igual. Después de publicar esa noticia, pues me dolió. Entonces lo he querido hablar con él porque es verdad que es como la segunda vez que ya me pasa algo con Iván y ya es como que estoy cansada''.

''Yo entiendo que los periodistas tienen que informar, tienen que dar noticias y soy la primera que lo entiende y además lo respeta y lo comparte. Lo que me duele es que sabes la noticia y todo y que hasta día de hoy no me ha escrito'', se muestra molesta la hija de Ortega Cano.

Pero Iván ha vuelto a disculparse, arrepentido: ''Yo puedo entrenar el mea culpa porque es verdad que cuando la he visto yo yo sabía que iba a pasar algo, que no le iba a gustar. Yo he sido el que lo ha retrasado porque al final te haces como más pequeño. Quería pedirte disculpas y decirte que quizás nunca nadie está a la altura en estas circunstancias, pero tampoco me cuesta nada pedir perdón y decírtelo públicamente, ya que ha sido público''.

''Le ha podido más el tener el periodismo de la noticia de antes que todos, antes que la amistad conmigo y el dolor con nosotros. Es lo que te he dicho y es lo que me duele'', le reprocha Gloria Camila a su amigo, pero él se defiende: ''Ante todo soy persona y es mi profesión y soy periodista''.

Tras unos momentos de tensión, Gloria da su brazo a torcer: ''Yo ya le he perdonado. De verdad, que yo además soy una persona que a mí me gusta hablar las cosas para poder solucionarlas. O sea, entiendo su parte ¿Me has entendido a mí y ya está, no? No le voy a dar más drama''.