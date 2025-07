Lorena Romera 14 JUL 2025 - 09:34h.

La pareja de 'Gran Hermano 19' confirman su ruptura tras ocho meses de noviazgo: sus comunicados

Las pistas que apuntaban a la ruptura de Laura Galera y Manu Vulcán

Laura Galera y Manu Vulcán han anunciado su ruptura sentimental a través de unos comunicados que han emitido en sus respectivos perfiles de Instagram. La pareja de 'Gran Hermano' ha decidido poner punto y final a su relación sentimental tras siete meses de noviazgo. Tal y como se expresa en la publicación, la decisión ha sido tomada por una de las partes y la otra, "aunque duela", ha tenido que respetarla.

Tanto Laura como Manu han utilizado sus redes sociales para desahogarse en estos difíciles momentos para ellos. Mientras la hija de María José Galera ha utilizado el muro, -donde ha publicado una foto en blanco y negro junto al dj-, él ha optado por los stories. Pero en algo se han puesto de acuerdo: expresar cómo se encuentran y cuál es su versión de la ruptura.

La primera en pronunciarse ha sido la influencer: "Nunca pensé que llegaría el momento de escribir algo así, pero siento que os lo debo, porque muchos habéis formado parte de esta historia desde el principio. Mi relación con Manu ha llegado a su fin. Ya ha habido una decisión, y aunque me duela, tengo que respetarla. A veces, el amor, por desgracia, no es suficiente".

Unas primeras palabras con las que la que fuera repescada de la última edición de 'Gran Hermano' ha confirmado que ha sido Manu Vulcán quien ha tomado la decisión de terminar con la relación. "Siempre creí que cuando hay amor todo se puede, que bastaba con sentirlo fuerte para que las cosas funcionaran... Pero hoy me doy cuenta de que no siempre basta con amar, que hay momentos en los que, aunque se quiera con el alma, no se coincide en lo que uno busca ni en lo que necesita", ha expresado en esta carta.

"Quiero pediros respeto. Respeto hacia él, hacia mí y hacia lo que fuimos. Porque cualquier comentario negativo hacia él también me dolerá a mí. Esto no va de culpas ni de buscar villanos. Aquí los dos hemos cometido errores. Yo reconozco los míos: mi carácter, mis inseguridades, ese miedo constante a perder lo que más amaba, etc", ha señalado Laura Galera.

Una reflexión en la que la joven ha aprovechado para darle las gracias a su ya ex "por todos esos recuerdos tan especiales" que ahora atesora. "Gracias a él descubrí lo que es estar verdaderamente enamorada. Descubrí lo que es entregarse por completo, lo que es sentir que el corazón late distinto cuando estás con alguien que te toca el alma", escribe. Y, una vez más, deja claro que "no ha habido traiciones ni infidelidades por parte de ninguno".

La versión de Manu Vulcán tras su ruptura con Laura Galera

Señalando que los motivos de la ruptura son que: "simplemente ya no estábamos en la misma página y no buscábamos lo mismo, no veíamos el mismo futuro". Una versión en la que Manu Vulcán coincide de pleno, tal y como expresa en el comunicado que ha emitido a través de su perfil de Instagram. "Tal y como habéis intuido, la relación más importante de mi vida, terminó", comienza escribiendo.

"Las relaciones sirven para conocerse a fondo, saber verdaderamente cómo es la otra persona y cómo sacar adelante una relación a iguales. Me duele en el alma el transmitiros todo esto, pero simplemente no estamos en el mismo punto y no podemos compartir la vida. Le deseo todo lo mejor a Laura, espero que le vaya increíble y que la respetéis", ha continuado en este storie.

"Siento estar desconectado de las redes porque estoy en un mal momento, no me apetece subir nada ni estar pendiente al teléfono móvil. Necesito tiempo para mí y poco a poco volver a estar bien, volver a ser yo", se ha lamentado Manu Vulcán, que le ha pedido ahora comprensión a sus seguidores. Algo en lo que también ha coincidido Laura Galera. "Ahora necesito un poco de tiempo para mí, para recomponerme, para procesar. Seguiré por aquí, aunque con menos frecuencia", ha señalado la exconcursante de 'Gran Hermano' tras la ruptura.