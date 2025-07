Silvia Herreros 09 JUL 2025 - 15:12h.

Laura Galera y Manu Vulcán desatan los rumores de ruptura. Según muchos de sus seguidores, los exconcursantes de 'Gran Hermano 19' podrían haber puesto punto fin a su relación, o al menos estar atravesando uno de sus momentos más delicados.

Las alarmas han saltado después de que ambos hayan dejado de compartir fotos juntos en redes sociales, algo inusual para la pareja, que siempre ha mostrado su día a día a su legión de seguidores. Este comportamiento diferenciado ha llevado a muchos a preguntarse si lo han dejado o siguen juntos.

Por si fuera poco, algunos fans se han percatado de que ya no interactúan públicamente: ni 'me gusta', ni comentarios, ni menciones. Para muchos, esta frialdad virtual que llevan ya algún tiempo mostrando es una pista más de que la pareja podría haber tomado caminos separados. En los directos, el gaditano evita mencionar a la hija de María José Galera.

Laura y Manu se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de su edición de 'Gran Hermano'. Su historia de amor, que comenzó entre las paredes de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, consiguió enganchar a miles de espectadores. Fuera el concurso parecen haber sido muy felices juntos, hasta ahora, que podrían estar atravesando una gran crisis o incluso haberlo dejado.

"Es evidente que Laura y Manu o no están bien o directamente no están. Al final cuando hay un desnivel de sentimientos entre dos personas no es nada fácil que acabe la cosa nivelándose. Laura siempre ha sido la misma, Manu con el boom los primeros meses era así pero ahora ya no", escribe un usuario en X, la antigua red social conocida como Twitter.

"Es que los datos (cosas objetivas) es que ha pasado de compartir todo lo que hacía con ella (porque sería así) (o porque le interesaba con el boom) a directamente como si no existiera. De un extremo, al otro. No lo entiendo. Eso es lo que ha pasado, sin hacer interpretaciones", agrega. Ante esta situación y tras leer múltiples comentarios de este tipo, el Dj ha terminado estallando a través de su canal de difusión de Instagram.

"Bueno, visto lo visto me veo obligado a escribir esto. Me parece vergonzoso todo lo que está pasando últimamente y de verdad que ahora me alegro más que nunca en haber mantenido muchos aspectos con más privacidad, porque a la vista está que la relación os ha importado una mierda a muchos de vosotros. Solamente queréis seguir alimentando vuestra distracción o vuestro vacío haciendo daño. La felicidad o el bienestar de ambos os importa lo que viene siendo nada. Machacáis y opináis de una relación como si fueseis partícipes de ella y no tenéis ni idea, pero ni idea lo que puede pasar realmente", escribe muy enfadado.

"Solamente os dejáis guiar por las redes sociales y la realidad no es esa. Ojalá os enteréis de que nunca voy a hacer nada por complacer a nadie, solamente hago lo que siento y me apetece", agrega mientras anima a la gente a continuar "comentando en X barbaridades".

"Seguid increpándome y funándome por cosas que no tenéis ni idea, seguid dejándome una vez más de algo que no soy, bendiciones para vosotros y que se os multiplique lo que me deseáis una vez más. Mi familia, mi gente, la gente que realmente me conoce sabe como soy y eso es lo único que me importa", finaliza.

Por ahora, ninguno de los dos ha querido confirmar esta supuesta ruptura. No obstante, en base a las palabras del andaluz, todo parece a que, cansados de las críticas, la pareja habría decidido llevar todo lo referente a su relación de manera mucho más íntima y privada. Una opinión que comparten sus fans, que piden respeto en redes sociales para ellos tras lo vivido en los últimos días en redes sociales.