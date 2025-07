Lorena Romera 17 JUL 2025 - 15:46h.

El exparticipante de 'LIDLT' manda un mensaje a Bayan tras confirmar que está saliendo con un tentador de su edición

A pesar de sus recientes palabras de agradecimiento, Bayan ha estado lanzando duras indirectas a Eros a través de las redes

Eros Vidal ha reaccionado a la nueva relación de Bayan Al Masri, que ha presentado a su nuevo novio, que no es otro que Miguel Martínez, tentador de su edición de 'La isla de las tentaciones'. Una declaración de amor y una serie de "indirectas" que no han sentado nada bien al nacido en Galicia, de raíces taialandesas.

Era hace algunos días, cuando después de muchos rumores, la que fuera una de las protagonistas de su edición de 'LILDT' sorprendía con la confirmación de su noviazgo con el tentador al que todos había puesto el mote del "doble de Abraham Mateo". Muy enamorados y surcando los mares en un barco, la influencer se declaraba públicamente con unas románticas palabras:

"Mirarte a los ojos es mi lugar seguro, donde todo tiene sentido. Llegaste cuando menos te esperaba y con tu amor me cambiaste la vida. Gracias por quererme tal y como soy, por enseñarme, por crecer conmigo. Gracias por todo lo que me das y por todo lo que somos", escribe Bayan Al Masri en esta publicación que rápidamente se llenaba de comentarios de alegría y enhorabuena por parte de sus seguidores.

Pero quien parece no haberlo recibido de la misma manera es Eros Vidal, su expareja, con quien participó y rompió en 'La isla de las tentaciones'. El joven ha compartido un storie en el que se pronuncia a raíz de una serie de "indirectas" que ha percibido a través de las redes de la influencer. "A mí no me gusta llamar la atención, prefiero pasar desapercibido", comienza señalando el medio gallego, medio tailandés.

El mensaje de Eros a Bayan y su novio tras sus indirectas

El joven ha utilizado su perfil de Instagram para desahogarse, expresar cómo está viviendo esta oleada de mensajes y, sobre todo, reaccionar a la nueva relación de Bayan, que ha confirmado su noviazgo con Miguel. "No me gusta entrar en polémicas, pero desde hace algunos días me estáis pasando publicaciones y comentarios, y os lo agradezco, pero me gustaría mantenerme al margen de cierta persona que no está en mi vida", ha expresado.

Ya utilizando un tono mucho más sarcástico, Eros se ha dirigido a Bayan y a Miguel, su nuevo novio. "Ella tiene su pareja, que me parece muy bien... Pero ya me jod*ría tener pareja y estar subiendo indirectas y cosas para llamar mi atención... Que a mí, ni me va ni me viene, pero, vamos, no sabía que era una relación de tres. Desde aquí les mando un saludo, que estáis haciendo contenido a mi costa. Cuidaros, chao", ha zanjado el exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.