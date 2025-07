Carlos Otero 17 JUL 2025 - 20:30h.

La actriz prohibió al exconcursante de 'Supervivientes' contar su historia

Conquistador por naturaleza: el historial amoroso de famosas de Álvaro Muñoz Escassi

La presentadora y actriz Blanca Romero y el ‘donjuán’ más prolífico de Mediaset, Álvaro Muñoz Escassi, tuvieron en sus años mozos un rollito de lo más interesante. Todo tuvo lugar cuando la asturiana ejercía de modelo y el finalista de 'Supervivientes' todavía era un desconocido para los medios de comunicación porque, si bien ya atesoraba conquistas, éstas aún no habían llegado a las páginas de la prensa rosa.

Un rollete de juventud que enamoró al jinete

La pareja de famosos confirmó la historia en el marco de un conocido concurso de cocina en el que concursaron. Fue entonces cuando la simpática asturiana explicó que su rollito tuvo lugar "hace más años que la carracuca", en concreto hace dos décadas. La actriz se acuerda muy bien de su aspecto físico por aquel entonces. “Deberíamos de tener unos 17 o 18 años, pero ese hombre tenía un culo y unas patas que parecía un busto griego", expresó Romero sobre Escassi. Además, Blanca aseguró que la buena fama de amante del subcampeón de Supervivientes 2025 es totalmente real y merecida.

A pesar de que lo suyo no se prolongó en el tiempo, Álvaro ha confesado que la personalidad de la asturiana le marcó y llegó a estar “enamorado de Blanca en su día". Sin embargo, Blanca no correspondió al jinete con sus expectativas y decidió poner fin a la historia. "Terminó como tuvo que terminar, muy bien, y nos hicimos colegas para toda la vida luego", ha asegurado.

Blanca pidió a Escassi que no dijese nada

Debido a la enorme fama de los dos protagonistas de esta historia resulta raro que nunca antes hubiese trascendido que entre ellos ha habido algo más que amistad. La explicación es sencilla: el fuerte carácter de la asturiana resultó determinante. Con su habitual desparpajo y campechanía, Blanca explica que llegó a 'amenazar' al sevillano para que nunca hablase públicamente de esa aventura: "Le dije 'Como digas algo, te reviento'. Y el jinete ha mantenido silencio durante décadas.

Hace un año pudo haber un segundo asalto

Dice el refrán que donde hubo fuego siempre quedan cenizas y el dicho bien podría aplicarse a Blanca y Álvaro. El verano pasado tras la ruptura del casanova con María José, coincidieron de vacaciones en Colombia. Tras las informaciones que hablaron de que podrían haberse fugado juntos Romero contestó con ironía en su cuenta de Instagram: "Amigo, ¿dónde estás? Que dicen que estamos juntos en Cartagena y no te veo. ¿En qué isla estás que voy nadando?", publicó.

En el mismo vídeo, Blanca continuó su mensaje, dejando claro que, aunque estuvieron cerca de encontrarse, finalmente no lo hicieron. "No coincidimos me cago en la mar, pero a punto estuvimos, pero por muy poco", añadió con un toque de humor que refleja la confianza y camaradería que existe entre ellos dos décadas después de sus noches de amor.

Blanca Romero estrena el espacio ‘Mis Raíces’ de Isabel Jiménez

Después de presentar ‘Next Level Chef’ en el prime time de Telecinco, Blanca Romero regresa este verano a las pantallas en calidad de primera invitada del programa de Isabel Jiménez ‘Mis Raíces’. Se trata de un espacio en el que la asturiana se deja entrevistar a corazón abierto por la periodista de informativos. Gracias al avance sabemos que se trata de un encuentro en el que se romperá como nunca: "Es cierto que la vida me puso las cosas como todo muy difícil".

En ‘Mis Raíces’, Isabel Jiménez dará a conocer las facetas más desconocidas de los famosos. La presentadora se adentrará en su entorno más personal para descubrir sus orígenes, sus motivaciones más personales y sus principios más íntimos, con los testimonios de personas esenciales en sus vidas como abuelos, padres, hijos y amigos. En cada entrega, entrevistará a distintas personalidades como Andrés Iniesta, Dulceida y Vanesa Martín, entre muchos otros personajes conocidos.