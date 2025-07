Carlos Otero 13 JUL 2025 - 09:00h.

En las últimas semanas han salido a la palestra sus aventuras con Álvaro Muñoz Escassi y Rafa Camino

Todos los novios de Terelu Campos: de Miguel Ángel Polvorinos a José Valenciano

Gracias al paso de Terelu Campos por 'Supervivientes' hemos descubierto que la hija mayor de María Teresa Campos y Álvaro Muñoz Escassi tuvieron un rollete. "Un tardeo" como ellos mismos han bautizado a su pasión casual argumentando que su historia no tuvo por qué ser una noche de pasión, como suele decirse. Huyendo del debate estéril sobre si lo suyo fue una aventura matutina, vespertina o noctámbula, esta bomba informativa resulta una excusa perfecta para recordar otros affaires de la madre de Alejandra Rubio.

Su pasión con Rafa Camino, al descubierto

Con motivo de esta información tan jugosa, en el programa ‘Tardear’ han desclasificaba el romance que unió a Terelu con otro ex de su amiga Lara Dibildos: nada menos que el torero Rafa Camino. Además de Lara, el matador ha sido novio de algunas de las mujeres más deseadas del país: Samantha Fox, Ana Obregón, Nani Gaitán… y por supuesto también tuvo algo con Terelu. El maestro y la presentadora coincidieron en 1996 como jurado de Miss Sevilla y fue en el marco del concurso de belleza cuando tuvieron su pequeña escapada.

Alonso Caparrós, flirteando ‘Día a Día’

Antes de los tiempos de ‘Salvame’, Terelu y Alonso Caparrós compartieron plató en ‘Día a Día’, el emblemático magacín que María Teresa Campos presentó en las mañanas de Telecinco desde 1996 hasta 2004. El roce hizo el cariño y en 2017 ambos confirmaban que vivieron encuentros fuera de set. “Tuvimos un romance de dos noches cuando trabajábamos juntos", sostuvo el presentador de ‘Furor’. El tertuliano confesaba que, por aquel entonces, "bebía los vientos por Terelu", y que ella se dejaba querer. "Me llevaba a casa, me llevaba al gimnasio... A mí me hacía mucha gracia, porque yo sabía que le gustaba", contaba coqueta la colaboradora.

Conoció la juventud de Bertín Osborne y la de Juan y Medio

Un seductor profesional como Bertín Osborne no dejó escapar una presa tan codiciada como era Terelu en sus años mozos. “Terelu y yo nos hemos conocido en otro momento, en otra vida”, dijo Bertín en la casa de Las Campos en la que fue una de las últimas entrevistas de María Teresa. “Nos lo hemos pasado muy bien”, añadió. Terelu, que estaba presente, confesó que efectivamente había estado en su finca varias veces y que conocía al cantante desde hace tiempo. Tras el revuelo levantado por estas confesiones, Terelu matizó que con quien había tenido algo fue con un amigo del cantante que vivía en su casa y que algunas voces han identificado como el también comunicador Juan Y Medio, que en aquella época convivía con el cantante y presentador.

También estuvo con el cantante Cristian Castro

¿Recuerdan a Cristian Castro que cantaba el temazo de “Y es que este amor es azul como el mar, azul”? Pues bien, el artista mexicano -hijo de la afamada actriz Verónica Castro- también tuvo una relación que no cristalizó en noviazgo con Terelu. Ella misma confirmó la historia tras someterse a un polígrafo: se habían conocido en el programa ‘Día a Día’ y se reencontraron en ‘Qué Tiempo Tan Feliz’. Fue en este “segundo round” cuando tuvieron una cena y se besaron en un coche.

Martín Pareja Obregón, torero y ex concursante de GH VIP

Terelu Campos y Martín Pareja-Obregón, ex torero y concursante de la segunda edición de GH VIP mantuvieron un breve idilio hace más de dos décadas que no terminó del todo bien. Lo suyo fue un breve romance de tan solo seis meses duración que se produjo tras la separación de Terelu de su primer marido en 1996.

Kike Calleja, una relación fugaz que acabó en amistad

Terelu y Kike Calleja son amigos íntimos pero el periodista y la colaboradora tuvieron encuentros más carnales en el pasado. “Viví una etapa superbonita a su lado”, ha declarado el periodista que aunque matiza que lo suyo no fue noviazgo sí que se prolongó “unos cuantos meses”. “Nos hemos ido hasta de viaje y no nos ha pillado nadie. Nadie sabía si teníamos o no teníamos”, declaró él. Terelu Campos también ha hablado de esta relación sin tapujos que tuvo y confiesa que “no era una mujer para él”: “Él necesitaba otras cosas que yo en ese momento no le podía dar, como un hijo”, aseguró.