Rocío Molina Madrid, 18 JUL 2025 - 09:00h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' ha mostrado unas imágenes de su antes y después con las que ha sorprendido a sus seguidores

Rodri Fuertes se rapa la cabeza y Marta Castro reacciona a su radical cambio de look

Rodri Fuertes ha compartido con sus seguidores unas imágenes para dar un corte a sus haters y zanjar las críticas que ha recibido por su aumento de peso. El que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha dado su opinión de estos comentarios tan nocivos para a continuación mostrar el espectacular cambio físico que ha dado en tan solo dos meses. Algo que ha hecho por sentirse bien él mismo y que no tiene nada que ver con los mensajes hirientes que ha tenido que ver en sus redes.

Consciente de que ha pasado por un cambio y de que ha hecho sus esfuerzos para que ahora se vea en las imágenes, Rodri Fuertes ha contado qué es lo que ha hecho para lograr este reto en apenas dos meses. "Cuando fuimos a Punta Cana estaba así y ahora estoy así", ha dicho mostrando sus imágenes del antes y del después donde luce ahora un abdomen completamente definido.

El novio de Marta Castro ha decidido dar este paso por sí mismo ignorando los comentarios mal intencionados. De hecho, él es el primero que ha bromeado con su cuerpo y ha dejado claro que ante las observaciones a su aumento peso, él es feliz e indicaba cuál era la opción que escogía: el influencer compartía recientemente un vídeo en el que aparecía comiéndose una pizza y llevando con humor las críticas.

"Lo básico es entrenar, comer bien, dormir y descansar", ha escrito del estilo de vida que ha adoptado y por el que ahora ve los primeros resultados. Rodri Fuertes ha confesado que en todo este proceso lo que peor ha llevado han sido "los antojos", que han resultado ser su "fallo más recurrente" y que ahora está controlando más.

Pese a que lo que quiere dejar claro el exconcursante de 'Gran Hermano' es que lo importante resulta en no obsesionarse, sí que tiene claro que él sabía que estaba haciendo excesos, pero las redes pueden ser muy crueles con sus comentarios. "Me estaba poniendo fino filipino", ha reconocido Rodri, indicando que no le hacían falta esas observaciones que se ha encontrado y que en todo momento se ha tomado con humor.

Cuando has trabajado en un hábito es fácil volver a él y el exnovio de Adara Molinero siempre ha sido muy deportista. Dejando a un lado los antojos que por la noche eran más extremos y su fórmula de comer sano, ejercicio y dormir bien que está siguiendo, se puede ver cómo tiene ahora su abdomen completamente tonificado y en tiempo récord: dos meses.