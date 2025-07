Carlos Otero 18 JUL 2025 - 19:03h.

Laexconcursante de 'Supervivientes' celebra este año los 25 años de la edición de sus primeros éxitos: 'No Cambié' y ''A Por Ti'

La incombustible Yurena celebra sus 25 años de éxito musical con el estreno de una serie sobre su vida en una plataforma digital. La exconcursante de 'Supervivientes' y cantante del 'No Cambié', que se editó en el verano del año 2000, lleva un cuarto de siglo en la brecha mediática pero su vida está llena de anécdotas y curiosidades que no todo el mundo conoce. Te las presentamos.

1. Antes de ser cantante fue profesora de inglés

La intérprete de hits como 'Around The World', interpretados en la lengua de Shakespeare cuenta con formación documentada en ese idioma. De hecho, llegó a ejercer como profesora de inglés. La estrella publicó en sus redes la prueba irrefutable de que sus estudios en la Escuela Oficial de Idiomas de Deusto, cerca de Bilbao. "Ejercí de profesora durante casi dos años, justo antes de empezar a dedicarme a la música por entero, añadió la estrella.

2. Ni Tamara, ni Ambar... Su verdadero nombre es María del Mar

A pesar de que Yurena fue conocida como Tamara en los primeros años de su carrera y de que durante un tiempo su nombre artístico fue Ámbar, el nombre oficial de la artista es María del Mar. Su DNI así lo asegura, su nomenclatura legal responde a María del Mar Cuena Seisdedos, hija de Floreal y Margarita y nacida en 1969 en Santurce, Vizcaya.

3. Tuvo un bar de copas en Malasaña

Varios años después de alcanzar la fama musical y televisiva, Yurena decidió apartarse de los medios y probar suerte como empresaria hostelera. En el corazón del madrileño barrio de Malasaña abrió un local que se llamó 'Glam Street' y durante varias noches fue un auténtico éxito de público que disfrutaba bailando y tomando copas en compañía de la estrella.

4. Tiene tatuada a su gata y a su madre

Yurena luce varios tatuajes en su piel como homenaje y recuerdo a momentos felices de su vida. En su hombro tiene dibujada una margarita que rinde tributo al nombre de su madre, fallecida en 2024. La artista también compartió en redes que se había marcado el nombre de su gata Duna en el año 2013. "Me encanta", declaró orgullosa.

5. Su single 'A Por Ti' es el más vendido de la historia de España

Poca broma con el legado musical de Yurena. Su famosa canción 'A Por ti' se convirtió en el año 2000 en el single más vendido de la historia musical de nuestro país y a día de hoy sigue sin ser desbancado. El debut musical de la cantante se antepuso a otros lanzamientos de la época como la canción 'El Alma al Aire' de Alejandro Sanz o 'Music' de Madonna, que tuvieron que conformarse con estar detrás de la de Santurce.

6. Causó sensación en China

El éxito de Yurena no conoce fronteras y hace una década la artista causó furor en el mercado asiático, concretamente en China. En aquel país ha llegado a actuar hasta para 8.000 personas. "Fue impresionante. Jamás lo imaginé. Fue brutal. Se hicieron dos giras en un año. No me puedo quejar, he logrado cosas que nunca imaginé. Me siento afortunada. Soy una artista realmente afortunada después de todo lo que he pasado", dice.

7. Vende una propiedad en Salamanca

Tal y como informamos en Outdoor en su día, Yurena ha decidido poner a la venta una de las propiedades que tiene en Villarino de los Aires, el pueblo de su a madre. Esta pequeña localidad perteneciente a la provincia de Salamanca ha tenido siempre para la cantante un significado muy especial. Por tan solo 29.000 euros, la ex de Juan Miguel promociona la venta de un "precioso edificio de tres plantas". Este municipio de Castilla y León tiene una extensión de apenas 102 km2 y 764 habitantes, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE).

8. Floreal, su desconocido padre

Tamara/Ámbar/Yurena siempre ha hablado de su madre, Margarita, pero en su vida también hay una figura paterna. Se trata de un hombre de 89 años que responde al nombre de Floreal. Vive en Santurce, está jubilado de los Altos Hornos de Vizcaya y no quiere saber nada de las cámaras.

9. Una novia y varios romances

A pesar de que es famosa por su música más que por sus relaciones, Yurena cuenta con una vida sentimental muy convulsa. La conocimos como pareja de Paco Porras pero también ha estado con Juan Miguel, el ex de Karina, un transportista al que conoció en 'First Dates' y hace unos años confesó que se había enamorado de una mujer llamada Inma.

10. Sus operaciones estéticas

Yurena ha pasado varias veces por el quirófano. Empezó con una rinoplastia que le cambió la nariz.

Luego, se animó con un aumento de pecho que y también se atrevió con el tamaño de sus labios.