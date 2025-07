Equipo Outdoor 20 JUL 2025 - 19:47h.

Miguel Frigenti ha lanzado un mensaje en sus redes sociales tras recibir varios mensajes

Miguel Frigenti: “Lo más valiente que he hecho ha sido ser yo mismo”, el colaborador se sincera en una entrevista exclusiva

Miguel Frigenti ha dicho basta y se ha desahogado compartido un contundente mensaje en sus redes sociales para visibilizar los ataques y críticas que recibe a través de Instagram por parte de algunos usuarios.

Aunque el colaborador de televisión asegura estar acostumbrado desde hace tiempo, advierte sobre el impacto que este tipo de mensajes puede tener en personas más vulnerables y denuncia que a veces se convierta en el blanco fácil por el simple hecho de aparecer en televisión.

''Eres un fraude, un fracaso, de lo malo que eres ni te ha dejado crecer y te has quedado con ese cuerpo defectuoso que no sabes ni andar, ahora entiendo tu complejo, no hay por donde cogerte'', ''Si desaparecieras le harías un favor a mucha gente'', son algunos de los mensajes que Miguel Frigenti recibe y que ha compartido con sus seguidores.

''No me gusta dar pábulo a este tipo de mensajes y de personas. Hay días en los que me puede llegar a afectar leer según qué cosas, pero no mucho, ya tengo callo. Lo he subido porque creo que es necesario exponer a según qué personas, porque este tipo de mensajes los puede recibir alguien más inseguro, o que esté pasando un mal momento, y es muy injusto que por salir en la televisión haya personas que se crean con el derecho de pagar sus frustraciones y su ira con nosotros. Aunque me veas opinando sobre un reality, o haciendo mi trabajo, no sabes que está pasando en mi vida ni cómo me puedo sentir. Puedes creer que me conoces pero la realidad es que no sabes nada de mí'', reza el mensaje de Frigenti.