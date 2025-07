Miguel Frigenti, a corazón abierto: "He sido muy pesado, pero ya no me angustio por el futuro"

El colaborador de 'Fiesta' se sincera sobre su presente profesional y los aprendizajes que le cambiaron la forma de vivir la tele: “El secreto de la felicidad está en la aceptación”, afirma

Además, Miguel Frigenti: "He tenido que ir a terapia para soportar esta profesión, hay mucho ego y clasismo"

Miguel Frigenti no es de los que se muerden la lengua; el colaborador se sentó frente a nuestras cámaras y, sin medias tintas, habló de todo: su presente profesional, las amistades inesperadas y alguna que otra reconciliación que nadie habría imaginado.

“Fiesta me dio la estabilidad que necesitaba”. Después de su paso como colaborador de distintos realities y una intensa participación en 'Gran Hermano', Frigenti reconoce que volver a un magacín le ha sentado de maravilla: “Tenía ganas de trabajar en un magacín porque hacía tiempo que no hacía corazón”. El formato semanal le ha permitido recuperar una rutina más estable y conectar de nuevo con la actualidad rosa: “Aprendo mucho de compañeros que son periodistas con muchísimos años de experiencia”.

Las heridas que dejaron sus excompañeros

Pero no todo ha sido un camino recto en su recorrido profesional. Antes de llegar a 'Fiesta' hubo una pausa en su faceta como colaborador en programas del corazón que le dejaron alguna que otra espina tras la cancelación donde el era habitual, especialmente por ciertos comentarios de excompañeros que vaticinaron que no encontraría trabajo: “A mí me dolió y me dio rabia, muchísima, me sentí menospreciado”. Frigenti se refiere a una excompañera que, tras la cancelación del programa, insinuó que él lo tendría difícil para volver a trabajar en televisión: “No había necesidad de dar nombres, que una persona con tanta repercusión me colocara en ese lugar… no me venía bien”.

A pesar del golpe, él tenía claro que no pensaba quedarse en casa esperando milagros: “Yo sabía cuál era el camino que quería seguir; a mí lo que me gusta son los realities, lo tenía muy claro”. Eso sí, ni rencores ni listas negras: “Yo les deseo lo mejor, que todo el mundo tenga trabajo y que todos podamos seguir adelante”.

Aliados inesperados y risas compartidas

En el terreno de las relaciones en plató, Miguel también ha vivido alguna que otra sorpresa. "Para mí, Alexia ha sido un descubrimiento", agregó que había coincidido antes con la colaboradora, pero su relación no era tan íntima. “En Supervivientes… tú sabes lo que me he reído con Alexia”. Frigenti destaca cómo a veces prejuzgamos a la gente sin conocerla y cómo, en su caso, se equivocó para bien: “Me he llevado una sorpresa muy grata con ella”.

También menciona a Bárbara Rey, con quien tuvo un cruce bastante intenso: “Con Bárbara he limado asperezas”. Recordemos que la hija de Bárbara fue expulsada de 'Secret Story' tras una fuerte discusión con Frigenti, lo que dejó huella… hasta ahora.

Sin metas imposibles ni dramas innecesarios

Al ser consultado sobre qué sueños le quedan por cumplir en televisión, Miguel se puso más introspectivo y la respuesta sorprende por su madurez: “He aprendido ya a no soñar a lo grande”.

Lejos de la ambición desmedida, Frigenti apuesta por una filosofía más realista: “El secreto de la felicidad está en la aceptación”. Y añade, casi como un mantra: “Lo que la vida me vaya ofreciendo lo iré aceptando; no tengo ya metas a lo grande”. Esa calma que transmite hoy no siempre le acompañó. Él mismo reconoce que, durante muchos años, vivió obsesionado por conseguirlo todo rápido: “Antes era una agonía. Pero al final las cosas vienen cuando tienen que venir”.

El consejo que se daría a sí mismo

¿Y qué le diría al Miguel que daba sus primeros pasos en los medios? No duda ni un segundo: “Que no sea tan impaciente”. Y se ríe, como quien se reconoce en sus propios errores: "He sido muy pesado… Muy intenso. Y las cosas hay que trabajarlas, sí, pero también hay que saber esperar”. Lo que sí tiene Frigenti es una cosa clarísima: no quiere angustiarse por el futuro. “Ya no sé qué va a ser lo siguiente, pero no me voy a angustiar”. Y quizá esa sea la clave.