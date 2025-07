Las dos actrices ganadoras del Oscar han sido aplaudidas en redes sociales

El preocupante deterioro del estado de salud de de Bruce Willis: no puede hablar, andar ni leer

Las actrices Angelina Jolie y Salma Hayek sorprendieron a los viajeros de un vuelo con origen en Ciudad de México la pasada semana. Las coprotagonistas de ‘Eternals’ cogieron un vuelo comercial durante el fin de semana camino a Veracruz.

En un vídeo difundido en TikTok, grabado por los pasajeros que cogieron el mismo vuelo que las actrices ganadoras del Oscar, se ve a ambas hacer cola en la pasarela de embarque.

En el vídeo se ve a las dos actrices manteniendo una conversación normal hasta que uno de los viajeros que espera para embarcar en el avión les pide una fotografía. Ellas, muy educadamente, rechazan la petición y continúan su conversación.

Los usuarios de las redes sociales cuestionaron la presencia pública de las actrices en un vuelo comercial. "¿Por qué no tienen un jet privado?", preguntó uno, mientras otro bromeó diciendo que no parecía que Hayek "hubiera dejado de hablar con" su amiga de primera línea durante días.