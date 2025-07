Lily-Rose y Jack, los hijos de Johnny Depp: sus vidas actuales y su relación con el actor

Ante su regreso a Hollywood, hay una faceta de Johnny Depp que ha contado con menos eco mediático: la de padre

Johnny Depp se sincera sobre su relación con Amber Heard y su mediático juicio: "Fui el muñeco de pruebas para el MeToo"

Compartir







Hace unas semanas que Johnny Depp rodó en España su próxima película 'Day Drinker' junto a Penélope Cruz, y mientras su regreso a Hollywood resuena en el sector y continúa con el proceso del film en diversas partes del mundo, hay una faceta suya que ha contado con menos eco mediático: la de padre, con dos grandes protagonistas personales, sus hijos Lily‑Rose y Jack.

Ambos nacieron fruto del romance del actor con la actriz y cantante Vanessa Paradis entre 1998 y 2012, y sus figuras han permanecido en un discreto segundo plano y prácticamente sin ser vinculadas con su padre.

PUEDE INTERESARTE El actor Johnny Depp visita a pacientes del Hospital Niño Jesús vestido de Jack Sparrow

Desde sus nacimientos, Paradis y Depp decidieron criar a sus hijos la mayor parte del tiempo en Francia, argumentando que el sur del país permitiría una infancia más anónima y normal. Esta lógica se mantuvo incluso cuando sus padres se separaron hace 13 años. Ambos acordaron custodia compartida, buscando preservar una rutina lo menos turbulenta posible para Lily‑Rose y Jack.

Ambos jóvenes han seguido trayectorias muy diferentes, una en la pasarela y el cine, el otro en la tranquilidad artística y los cafés parisinos. Depp ha hablado como en estos últimos años ha intentado recuperar una cercanía que siente erosionada por los conflictos legales y su ajetreada vida profesional.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"No puedo explicar cuánto me encantaba que me llamasen papá. Los años se alejan de nosotros, ¿no? Tengo el síndrome del nido vacío", confesaba el pasado mes de mayo a 'The Sunday Times'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sus vidas

Lily‑Rose Melody Depp nació el 1999 en Neuilly‑sur‑Seine, cerca de París. Desde muy joven se adentró en el mundo espectáculo: debutó en la película 'Tusk' y desde los 15 años se convirtió en rostro de Chanel. Ha participado en series como 'The Idol' y en películas como 'Nosferatu' y 'The King'.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En el plano personal, mantiene una relación con la cantante 070 Shake -su nombre real es Danielle Balbuena- desde hace dos años. Fue en mayo de 2023 cuando se dejó ver en el aeropuerto de Los Ángeles junto a ella y protagonizaron un apasionado beso. El pasado mes de mayo también aparecieron en el Crypto.com Arena en un partido de los Lakers.

El hijo menor, John 'Jack' Christopher Depp III, nació en 2002 y, al contrario que su hermana, ha cultivado una vida alejada de los focos. Vive en París, ha trabajado durante varios años como camarero en el restaurante L'Area del barrio Bastilla y formó parte de una banda llamada Clown Boner, sin mostrar interés por el mundo del cine.

En una entrevista con 'The Philippine Daily Inquirer' en abril de 2014, Johnny Depp reveló que su hijo no tuviera ningún interés en el oficio familiar: "Aparte de las obras escolares y demás, no ha mostrado ningún deseo de ser actor. ¡Uf!", explicó entonces.

En cuanto a su faceta privada, Jack sorprendió en 2018 al mostrarse de lo más cercano con la modelo Camille Jansen en una playa francesa. Dos años después volvió a ser fotografiado paseando con ella en Reino Unido. Se desconoce si siguen juntos.