La exconcursante de 'Supervivientes' agradece contar con el apoyo de su suegra y lanza un dardo a Isabel Pantoja

Isa Pantoja explica cómo se organizan en casa con el bebé y cómo ha afectado su llegada a su matrimonio con Asraf Beno

Isa Pantoja confiesa que la madre de Asraf Beno estuvo a su lado en el hospital durante el nacimiento de su segundo hijo, el primero en común con su marido. A diferencia de su propia madre, su suegra, Amina Elkasmi, sí quiso acompañar a los exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP' en un momento tan especial como este, algo que emociona y mucho a la hija de Isabel Pantoja.

La influencer, que daba a luz a través de un imprevisto parto por cesárea, no contó con el apoyo de su madre adoptiva durante el nacimiento Cairo. Algo para lo que Isa asegura que "estaba muy concienciada de que no iba a dar ninguna señal cuando naciera mi hijo".

Para lo que no estaba preparada es para la cesárea que tuvieron que practicarle. Isa deseaba traer al mundo a su hijo por el canal vaginal. Cuando recibió la noticia, no pudo evitar derrumbarse. "Se me vino el mundo encima, lo pasé muy mal. Estuve llorando muchísimo, incluso en la operación lloraba. No quería no ser suficiente para mi bebé. Con la cesárea no veo cómo nace, de repente entro con la tripa y luego me veo sin ella y el bebé me lo dan", cuenta a la revista 'Lecturas'.

"La madre de Asraf es la única referencia que yo tengo como madre", Isa Pantoja

"Me centré mucho en estar bien físicamente, pero nunca pensé que era la cabeza lo que me iba a fallar. Este posparto físicamente ha sido muchísimo más fácil que el primero, pero psicológicamente nada que ver", añade mientras hace referencia a la depresión a la que intenta hacer frente.

Isa no puede evitar comparar el nacimiento de su segundo hijo con el de Alberto Isla, su primogénito. No para de pensar "en quién estuvo allí y ahora mismo no está". No quiere permitirse pensar en lo sola que está por no tener a su familia al lado. Es algo que no puede "ignorar", pero en su situación, y en plena depresión posparto, lo mejor para ella ha sido centrarse en sí misma, en su familia y en su bebé.

Afortunadamente, puede contar con el apoyo de su marido y de su familia política, con la que se lleva a las mil maravillas. Para Isa Pantoja, los padres de Asraf son ahora su gran referente. De hecho, tal y como ella misma ha explicado a la mencionada revista, a pesar de la ausencia de su madre, que su suegra estuviese a su lado durante el parto fue para ella una gran ayuda a nivel emocional.

"La madre de Asraf estuvo en el hospital conmigo", explica mientras reconoce que haber tenido el apoyo de Amina en un momento tan sensible le ha hecho reflexionar en la manera en la que tratará a las parejas de sus hijos el día de mañana: "Si la mujer de uno de mis hijos está embarazada me gustaría estar allí".

"Ella (Amina Elkasmi) es madre, me puede entender, es la única referencia que yo tengo de madre, por así decirlo", dice mientras lanza un tremendo zasca a la tonadillera y cantante de Marinero de luces. "Me ha comprendido un montón, me he sentido muy querida y respetada", agrega.