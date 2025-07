Silvia Herreros 23 JUL 2025 - 10:13h.

La hija de Isabel Pantoja se sincera tras el nacimiento de su segundo hijo y habla sobre los cambios en su matrimonio con Asraf Beno tras su llegada

Isa Pantoja habla del papel de su hijo Alberto Isla tras la llegada de Cairo a la familia

Isa Pantoja explica cómo se organiza con Asraf Beno y cómo ha afectado la llegada de su hijo Cairo a su relación de pareja. La exconcursante de 'Supervivientes' se abre en canal y concede su entrevista más sincera tras dar a luz a su segundo hijo, el primero junto a su marido.

La hija de Isabel Pantoja no ha tenido reparos en hablar sobre lo sola que se siente en estos momentos. No se habla con su familia y, por decisión propia, son muchos los que aún no conocen a su bebé. Ni siquiera Anabel Pantoja, su prima y la única de su familia materna con la que aún mantiene algo de contacto, ha visto al recién nacido.

Tal y como ha confesado ella misma a la revista 'Lecturas', esto lo hizo en parte por lo abrumada que se sintió tras el nacimiento de su hijo en común con Alberto Isla, al que tuvo con 18 años recién cumplidos. La cuarentena de Albertito - que ya tiene 11 años -, la pasó en Cantora; hasta allí se desplazó todo el que quiso. También tuvo toda la ayuda del mundo.

Con Cairo, Isa quería hacer las cosas de manera diferente. Quería que su marido se involucrase y supiese lo que verdaderamente supone tener un hijo. Que el reparto de tareas fuese equitativo.

"Involucrar a mi marido al 50% hace que él también te entienda más", dice mientras explica cómo es su conciliación, cómo se organizan y lo mucho que esto le ayuda internamente.

Las cosas con Cairo, que acaba de cumplir su primer mes de vida, no están siendo fáciles para ellos. Además del cansancio propio tras la llegada de un recién nacido y de las noches sin dormir dando biberones y cambiando pañales, se han unido una serie de 'problemas' o situaciones.

Su hijo ha tenido muchísimos cólicos, hasta el punto de que han tenido que llevarlo a un fisio pediátrico para aliviar sus dolores y calmar su llanto. Ahora, se encuentra en plena crisis del lactante.

Su puerperio no está siendo fácil. Tener a Asraf a su lado, entendiendo, viviendo y acompañando en este difícil proceso es para Isa Pantoja completamente liberador. En este sentido, la influencer no duda en afirmar que su relación se ha fortalecido tras la llegada del recién nacido.

"Si hemos podido superar tener un bebé recién nacido, podemos superar cualquier cosa. Hemos hecho equipo para estar con el bebé", dice mientras explica cómo ha afectado la llegada de Cairo a su relación de pareja.