El actor Drake Bell se declara en bancarrota: "No sé cómo pagaré el alquiler este mes"

Celia Molina 24 JUL 2025 - 11:19h.

Fue una de las caras más conocidas de Nickelodeon pero, en la actualidad, no cobra ni un solo ingreso por la reemisión de su serie

El actor Drake Bell, de 39 años, fue una de las estrellas de la época dorada de Nickelodeon. En el año 2004, triunfó con la serie 'Drake & Josh', junto a Josh Peck, después de brillar por sí mismo en 'The Amandas Show', de Amanda Bynes. Durante más de 15 años, trabajó para el público infantil, protagonizando series y películas y, sin embargo, en contra de lo que pueda pensarse, a día de hoy, no tiene dinero para mantenerse.

Así lo ha confesado él mismo en el podcast 'The Unplanned' donde, con la voz entrecortada, ha asegurado que los actores, por el mero hecho de haber aparecido en la pantalla, no tienen la vida resuelta: “Es como, ya sabes, ‘Oh, hiciste un anuncio de Folgers Coffee. Debes vivir en una mansión en Hollywood. Te vi en la tele. Eres rico. Eso está muy lejos de ser cierto", apostilló. De esta forma introdujo los graves problemas económicos que atraviesa, pues terminó haciendo una dura confesión: "No sé cómo pagaré el alquiler este mes", añadió.

"Salir en la tele y ser rico está muy lejos de ser cierto"

El principal problema monetario de Bell radica en la ausencia de ingresos que recibe por la reemisión de la serie con la que se hizo mundialmente famoso. Al contrario que otros compañeros de profesión, él no cobra nada por cada redifusión, unos ingresos residuales que ayudan a subsistir a los actores durante las épocas de 'sequía', en las que no encuentran trabajo. "Literalmente, en el contrato que firmamos, dice que en ningún universo ni galaxia, ni aunque Elon Musk llegara a Marte y allí emitieran 'Drake & Josh', cobraríamos ni un duro por ello. Ni yo, ni ninguno de los demás actores, a excepción de los invitados famosos que dijeron dos líneas en algún capítulo y que siguen recibiendo un cheque por ello", ha dicho, con indignación.

Ni aunque Elon Musk llegara a Marte y allí emitieran 'Drake & Josh', cobraría ni un duro por ello Instagram

Antes de morir, Shannen Doherty habló públicamente sobre este tipo de ingresos, que eran su sustento para pagar la medicación que necesitaba en su larga lucha contra el cáncer. La serie 'Embrujadas' iba a dejar de emitirse en EEUU y, por tanto, ese residuo económico del que disponía, iba a desaparecer. En el caso de Drake, el actor segura que hay "tres canales que están haciendo maratones de la serie y que Netflix la ha comprado, posicionándose en el top 10 de la plataforma", por lo que no entiende que él no saque ningún beneficio de la producción de éxito que protagonizó.

En la misma entrevista, el actor recordó la denuncia que hizo públicamente sobre los abusos sexuales que recibió por parte de Brian Peck, el coach y entrenador de diálogos de la serie, al que acusó de agresión sexual cuando él apenas tenía 15. Una noche que fue a ensayar los diálogos de la serie a casa de Peck, se quedó dormido y, al despertar, "Brian estaba abusando de él". En el podcast, ha mencionado la carta de apoyo a Peck que él mismo firmó, bajo coacción, admitiendo que todo había sido "culpa suya": "Es una afirmación que, claramente, ni aunque yo hubiera estado enamorado de él con 15 años, no tiene ningún sustento", concluyó.