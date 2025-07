La autopsia del artista musical ha desvelado que DJ Godzi falleció a consecuencia de una "necrosis pulmonar"

Muere a los 35 años DJ Godzi mientras celebraba una fiesta en Ibiza en la que intervino la Guardia Civil

La Guardia Civil investiga la muerte de Michele Noschese, artísticamente conocido como DJ Godzi, que supuestamente amenazó con un cuchillo a un hombre de avanzada edad mientras se encontraba bajo los efectos de las drogas en Ibiza. Los agentes trataron de reducirle, el hombre comenzó a convulsionar y acabó perdiendo la vida.

El fallecido es Michele Noschese, de 35 años y conocido artísticamente como DJ Godzi. Su familia ha presentado una denuncia solicitando que se investigue a los agentes por homicidio y su padre ha declarado al diario italiano 'La Repubblica' que murió mientras estaba bajo custodia policial. Por su parte, el periódico 'El Mundo' ha podido conocer que la autopsia del artista musical ha desvelado que DJ Godzi falleció a consecuencia de una "necrosis pulmonar". "Sus seres queridos no descartan que la falta de oxígeno que sufrió la víctima mortal se pudiera deberse a un golpe contundente", recogen desde el periódico español.

La muerte de DJ Godzi

Según ha informado este martes la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, durante la mañana del pasado sábado los agentes acudieron a un aviso por un presunto delito de amenazas ocurrido en Santa Eulària. Al llegar, los efectivos comprobaron que una persona con signos visibles de encontrarse bajo los efectos de las drogas estaba sufriendo alucinaciones y había saltado a la vivienda de un vecino de avanzada edad a quien amenazó con un cuchillo.

Los agentes trataron de reducir al agresor, momento en el que éste comenzó a convulsionar. Le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los servicios médicos, aunque finalmente no pudieron hacer nada por salvar su vida. El Instituto Armado ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias de la muerte del hombre, que después será remitida a la autoridad judicial correspondiente.

La familia del DJ denuncia su muerte

La muerte en Ibiza del DJ italiano ha provocado conmoción en Italia, después de que su padre presentara una denuncia formal en España en la que acusa a agentes de la Guardia Civil de homicidio. La familia ha formalizado una denuncia ante la justicia española y la Fiscalía de Nápoles, solicitando que "se investigue por homicidio voluntario a los agentes españoles", indica el diario 'Repubblica'.

"El fallecimiento de mi hijo se produjo mientras estaba bajo custodia de las fuerzas policiales españolas", asegura Giuseppe Noschese en declaraciones al mismo periódico. El padre de la víctima indicó que personas presentes en la fiesta le contaron que su hijo habría sido golpeado sin motivo por los policías hasta la muerte, llevándolo fuera de la casa en brazos y transportándolo directamente a la morgue. Uno de estos testigos sería Raffaelle, un amigo del DJ que ha confirmado a 'Corriere della Sera' que él mismo estaba en el domicilio del artista cuando se produjo su fallecimiento.

"La Guardia Civil no se dio cuenta de que yo estaba allí, me había escondido en una esquina. Cuando me vieron, gritaron: ¿Qué haces ahí? ¡Fuera! Mientras tanto, la ambulancia había llegado. Los médicos y las enfermeras permanecieron a su alrededor durante un cuarto de hora. Gritaron: '¡Revivámoslo! ¡Lo revivimos!' Pero no tuvieron éxito...", denuncia el amigo al periódico italiano.

Por eso, el padre del DJ ha presentado una denuncia por su fallecimiento. Según su progenitor, el DJ recibió tres puñetazos, dos en la cara y uno en la espalda, y no fue trasladado a un hospital, sino directamente al depósito de cadáveres.

Reacción a la muerte del DJ

El eurodiputado Fulvio Martusciello, de Forza Italia, ha exigido aclaraciones: "Queremos la verdad sobre la muerte de Michele Noschese. La muerte súbita de un joven napolitano bien conocido y querido por todos, un DJ de renombre internacional, no puede quedar en la sombra".

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de pésame y muestras de afecto por parte de sus seguidores y varios sellos discográficos.