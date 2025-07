Isa Pantoja habla de sus referentes familiares a la hora de criar a sus hijos

Silvia Herreros 24 JUL 2025 - 07:59h.

La exconcursante de 'GH VIP' reconoce estar yendo a terapia, aunque no ha profundizado aún en sus "carencias familiares"

Isa Pantoja explica cómo ha afectado la llegada de su hijo a su relación de pareja

Isa Pantoja no puede evitar recordar su infancia cuando piensa en la crianza y educación de sus hijos. La exconcursante de 'Supervivientes', que acaba de ser madre de su segundo hijo, el primero en común con Asraf Beno, tiene claro que no quiere ni que Alberto Isla y Cairo crezcan como ella lo hizo.

La última entrevista que la hija de Isabel Pantoja ha concedido a la revista 'Lecturas' está llena de demoledores indirectas hacia su madre y su familia materna, con la que no tiene ningún tipo de relación en la actualidad.

En un momento tan delicado como el que se encuentra y en plena depresión posparto, Isa no puede evitar pensar en todos ellos. La peruana llora, pero no quiere que sus hijos - en concreto el mayor, que ya tiene 11 años y se entera de todo -, la vean llorar. Por ello reflexiona y busca referentes en la que para ella es lo más parecido a una familia que ha tenido nunca: la de su marido.

"No quiero repetir ciertas cosas. Mi crianza fue que yo me acomodara a los adultos. Cuando tienes una familia estructurada como la de Asraf, es más fácil", habla mientras cuestiona toda su infancia y educación.

"Mi familia es muy desestructurada. Yo parto sin ninguna base, y de valores poquitos", sentencia. "No sé qué es lo mejor para mis hijos, no lo he tenido", dice haciendo referencia a sus carencias afectivas. "Pero sé lo que no voy a permitir. Sé lo que no quiero para ellos", añade.

Isa, que se encuentra yendo a terapia, aún no ha tratado el "sentimiento de abandono" que siente por parte de Isabel Pantoja y del resto de su familia materna con su psicóloga. "Empecé con una psicóloga una o dos semanas una o dos semanas antes de quedarme embarazada y este tema de mi familia no se lo he contado. No he profundizado en las carencias que yo he tenido de mi familia. Si lo hubiera hablado quizá me daría cuenta que esto viene de antes", cuenta a la citada publicación mientras reconoce que no puede evitar pensar "en tantas cosas que no se han hecho bien conmigo".

"Quiero intentar no cometer esos errores. Quiero que mis hijos sean muy libres, que se sientan queridos, que tengan la confianza para poder contar conmigo", ha dicho sincera en su primera entrevista tras dar a luz. .