Rosario Mohedano regresa a televisión en 'Fiesta' y recuerda cuando tocó fondo: "Perdono, pero no olvido"

Rosario Mohedano ha escogido el espacio del fin de semana para regresar a la televisión: "He estado 12 años alejada"

La hija de Rosa Benito ha recordado una de las peores etapas de su vida: "Me ha costado mucho llegar hasta aquí, hasta esta paz interior que es lo que quiero fomentar en mi vida"

Tras 12 años alejada de la televisión, Rosario Mohedano ha regresado a los platós y lo ha hecho en 'Fiesta'. La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano se ha sentado en el programa del fin de semana y ha recordado la peor etapa que vivió en la pequeña pantalla y motivo por el cual decidió alejarse.

Aunque Rosario se convirtió en una época en una habitual de los programas de televisión, lo cierto es que algún que otro desencuentro provocó que decidiera alejarse del foco:

"Yo estoy muy contenta de estar en vuestra casa. Quiero dejar claro que yo volví aquí hace siete años cuando la gran Toñi Moreno presentaba 'Viva la vida', aunque es cierto que llevo siete años sin regresar aquí. Ahora estoy aquí para cantar una canción increíble con mi amiga y hermana Amor Romeira (...) Yo toqué fondo hace algunos años y entonces creé una canción que se llama 'De qué vas' y que me ayudó a ponerme de frente a los detractores. Me ha costado mucho llegar hasta aquí, hasta esta paz interior que es lo que quiero fomentar en mi vida. Mi prioridad es criar a mis maravillosos hijos y crear música, que es mi pasión. Me rodeo de gente que me quiere, valoro muchísimo el día a día y eso me ha llevado a estar aquí hoy".

Rosario, ya recuperada de aquel mal trato recibido, ha explicado que no ha podido olvidar el sufrimiento pese a que ha perdonado a sus detractores:

"Yo perdono porque no tengo a esas personas en mi vida, pero no olvido, no puedo olvidar. Lo que más daño me hizo es la impotencia de sentir que todo lo que yo hacía y lo que no hacía no servía para nada, tuve que dejar la televisión para no tener que afrontar frentes que me hacían daño. Ahora sigo trabajando en la televisión, porque los artistas necesitamos la televisión, y estoy feliz de volver a esta que fue mi casa (...) Yo tengo mucha suerte en la vida, valoro que mis hijos no tienen ni una alergia. Valoro que me dedico a lo que me gusta, que no solo canto canciones, si no que además las compongo y las cantan otros artistas, valoro que tengo un amor que lleva a mi lado ya 17 años".

Rosario habla sobre el estado de salud de Amador Mohedano

Hace tan solo unos días saltaba la noticia. Amador Mohedano era ingresado de urgencia y lo hacía bajo un gran secretismo. Ahora, Rosario Mohedano cuenta en 'Fiesta' los detalles de lo ocurrido:

"Mi padre está bien gracias a Dios, él lo que necesita ahora es tranquilidad y tiempo, con eso irá poco a poco a mejor. Estuve tranquila desde el minuto uno, no fue nada grave gracias a Dios".