Fiesta 26 JUL 2025 - 17:34h.

Kiko Jiménez ataca duramente a la familia de Michu y Gloria Camila por hablar de la hija de José Fernando

Salen a la luz unos audios en los que la hermana de Michu acusa a su madre de "envidiosa"

Compartir







El fallecimiento de Michu ha abierto una polémica familiar que está lejos de solucionarse. Muchos son quienes están hablando de esta dura pérdida y de las intenciones que tenía la expareja de José Fernando Ortega con respecto a la hija de ambos. En medio de todo este revuelo, llueven acusaciones varias y en este mismo plató de 'Fiesta' hemos visto a una Gloria Camila derrumbada por las duras palabras de la madre de Michu hacia ella y su familia. Ahora, es Kiko Jiménez quien se pronuncia al respecto.

Kiko Jiménez formó parte de la familia Ortega Cano durante años, dice saber mucho sobre la relación que mantenían todos ellos con Michu y por eso denuncia lo que ha ocurrido estas últimas semanas: "He sentido vergüenza al ver que se hablan de los intereses de una menor, que se le ha expuesto a una menor de ocho años, en un plató, primero una, luego la otra.,.. me ha parecido tan deleznable que esperaba que el tema pasara y no tocar este tema cuando me tocara venir".

En este punto, Kiko critica que Gloria Camila también haya hablado del tema, pues considera que ella ha participado también de esta guerra mediática al pronunciarse al respecto en el plató de 'Fiesta'. "Si tú no quieres participar, no participas. Hablas con dirección y lo dices. Yo puedo tener un conflicto familiar, pero otra cosa es comercializar con una menor", sentencia el novio de Sofía Suescun. Insiste en que el tema le da mucha pena e insta a que se deje de hablar de los intereses de esa menor.

PUEDE INTERESARTE El cruce de reproches entre el último novio de Michu y su hermana Tamara

Kiko insiste en atacar a Gloria diciendo que le "asombra verla hablar de una menor, ya sea para defender o lo que sea". Tras esto, ve una declaraciones de Michu hablando mal de él en el pasado (concretamente, en el año 2019) y se pronuncia: "Ha pasado tantos años... No me apetece hablar de una persona que acaba de fallecer. No me apetece remover. Insisto en que me parece vergonzoso y penosos hablar de una menor en televisión. Vamos a tener un poco de sensibilidad, que es una menor de edad de ocho años".

Kiko Jiménez se cuestiona el poder económico de los Ortega Cano

Sobre este asunto de la menor, Kiko Jiménez tiene algo más que decir: De lo poco que he visto es que la corriente opina siempre lo mismo y los colaboradores no se salen de la línea. Yo, como persona ajena, me pregunto por qué se da tan por hecho que una familia tiene un poder adquisitivo diferente a la otra. Por qué si una familia que es, aparentemente humilde, tiene que ser miserable y los otros ricos, por qué se hace ese balance tan extremo. Yo busco en Internet y lo que me sale es que la situación económica de Ortega Cano no es boyante ni holgada. Yo creo que, en el tema de la niña, debería decidir un juez".

Kiko Jiménez habla tras las polémicas imágenes de Maite Galdeano

Hace unos días, las cámaras de 'Tardear' captaron a Maite Galdeano viviendo en un barco y muy enfadada cuando se percataba de la presencia de las cámaras. Tras verlo, Kiko se pronuncia: "La veo fuera de si, la veo mal. Me extraña que diga que quiere ser anónima... pero debería ser más feliz viviendo en un barco". Por otro lado, el colaborador de 'Fiesta' asegura no tener contacto alguno con ella (ni él ni Sofía Suescun) y que no hablan de ella porque tienen cosas importantes de las que hablar. Además, vemos unas imágenes exclusivas de Maite hablando con 'Fiesta'.