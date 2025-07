Yurena se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' tras el estreno de la exitosa serie sobre su convulsa vida

La vida actual de los personajes del Tamarismo: así están Yurena, Loli Álvarez, Genil o Leonardo Dantés

El pasado 19 de julio la vida de Yurena daba un giro de 180 grados: se estrenaba el documental sobre su vida que, tan solo unos meses antes, los Javis le proponían a la artista. En la serie documental se repasa el fenómeno del 'tamarismo' una realidad de los años 2000 que muchos intentaron tapar pero que supuso un antes y un después.

Yurena está feliz por su regreso a la pequeña pantalla y por el merecido reconocimiento que, varias décadas después, se hace de su carrera profesional. Y es que la artista fue la protagonista de uno de los primeros fenómenos de masas de la década: "A mí se me machacó y no se me dio el reconocimiento que yo merecía, mi canción fue número uno durante mucho tiempo y eso se intentó tapar".

La cantante, que llegó a ser una habitual de los late nights de la televisión de la época, se pregunta qué pasó para que se le machacara de aquella manera. Uno de los asuntos que más daño le causó a Yurena fue el revuelo causado por la batalla judicial que mantuvo con Tamara (la bolerista) por su nombre artístico. Por aquel entonces, a Yurena llegó a conocérsele como 'Tamara la mala' y a la bolerista como 'Tamara la buena'.

Ahora, Yurena se sienta en el plató de '¡De viernes!' y recuerda aquella polémica y lo mucho que sufrió por ello. Para Yurena, la resolución del conflicto con la bolerista respondió a intereses ocultos:

"El nombre de Tamara estaba registrado por mí, yo lo había pagado, era mío. Yo recibo la demanda, contrato a unos abogados para que defendiesen esa demanda, presento el título de marca que era de mi propiedad y gano el juicio. Tamara la bolerista, en su derecho, recurre la sentencia y, sorprendentemente, en la provincial ganan. ¿A qué se debe eso? La bolerista pertenecía a una discográfica que pertenecía a su vez a un grupo mediático súper poderoso, ahí lo dejo".

Yurena recuerda con emoción a su madre, Margarita Seisdedos

La vorágine mediática no solo alcanzó a Yurena. El boom de su fama salpicó a su madre, Margarita Seisdedos, una menuda mujer que nunca se separaba de ella. Retratada por algunos como una figura agresiva y famosa por el vídeo del bolso, Margarita fue siempre el mayor apoyo de su hija: "Ella ha sido el verdadero amor de mi vida, mi madre tenía Alzheimer y Parkinson, dejó de reconocer, de hablar, de comer... Yo solo quería que comiera, se fue apagando poco a poco".