Jessica Bueno confiesa en '¡De viernes!' cómo es su situación legal con Jota Peleteiro antes de viajar a Honduras

Jessica Bueno se ha convertido en la primera concursante oficial de la nueva edición de 'Supervivientes: All Stars' en la que tendrá una segunda oportunidad como concursante. La modelo, que ya participó en el año 2011, vuelve a Honduras y, antes de su viaje, concede una entrevista a '¡De viernes!' en la que aclara cómo se han tomado sus hijos la noticia y cuál es la situación actual con Jota Peleteiro antes de embarcarse en esta nueva aventura televisiva.

Jessica Bueno afronta este nuevo reto (catorce años después) "mucho más madura": "Antes era una niña que acababa de salir de mi casa, de mi pueblo, y era muy joven". "Me encuentro más fuerte que nunca, no le temo a nada", declara la que fuera Miss España en el año 2010. Durante su entrevista en '¡De viernes!', Jessica confiesa que lo que más le preocupa es echar de menos a sus hijos, aunque dice estar preparada emocionalmente: "Lo hago por ellos, para demostrarle que lo hago por ellos y también por mí misma". Quiere que esta experiencia sea un antes y un después en su carrera.

Jessica Bueno aclara cómo se han tomado sus hijos la noticia de su participación en 'Supervivientes: All Stars'

En este sentido, se le pregunta por la reacción de sus hijos cuando han descubierto la noticia: "El mayor se ha puesto contentísimo. Como yo he estado viendo la última edición, él la ha estado viendo conmigo. Él es más mayor, está muy ilusionado, lo entiende todo mejor y me anima para que llegue hasta el final. El mediano se pone contento pero, al final, él está muy pegado a mí, es como yo, el más parecido a mí, es muy amoroso, necesita mucho de mí, yo de él... lo va a pasar un poquito mal, pero ya le he dicho que le voy a mandar muchos mensajes y que, cuando me vean concentrada en alguna prueba, con los ojos cerrados, estaré pensando en ellos".

Jessica Bueno celebra haber hecho este anuncio con tanta antelación para poder gestionar el asunto de sus hijos con bastante tiempo, pues tanto Jota Peleteiro como Kiko Rivera se han enterado de la noticia al igual que el resto de espectadores. Pero, ¿cómo es la situación actual con el futbolista? Recordemos que, hace unas semanas, mantuvieron una fuerte discusión en el plató de '¡De viernes!' por el tema de sus hijos. En este punto, Jessica responde.

Jessica Bueno habla del juicio pendiente con Jota Peleteiro por el conflicto de sus hijos

"Si él se puede mudar a Sevilla, ningún problema", comenta Jessica cuando le preguntan por el cuidado de los menores durante su permanencia en el reality (los niños están escolarizados allí y no podrían desplazarse). Jessica Bueno aclara que, en la actualidad, Jota Peleteiro paga la pensión alimenticia de sus hijos, pero no se hace cargo de otros gastos (ropa, colegio, etc.). Respecto a esto, tienen un juicio pendiente que se celebrará el próximo mes de diciembre, en vísperas de las fiestas navideñas. En este juicio, se acordará cuánto debe pagar el padre. Su relación es cordial, solo habla del tema de los hijos.