Fiesta 27 JUL 2025 - 18:41h.

Sergio Garrido revela en 'Fiesta' cómo ha sido el último encuentro entre la expareja

Belén Perea desvela el secreto de su ruptura con Froilán: "No es que hayan roto..."

Hace poco más de un mes conocíamos de la mano de Sergio Garrido la ''ruptura'' de Froilán y Belén Perea. Ahora, el periodista ha seguido los pasos de la expareja y ha estado presente en el último encuentro que ambos han tenido en la isla de Ibiza.

''El viernes celebró su cumpleaños aquí en Ibiza, viernes, sábado, domingo, el fin de semana pasado ha celebrado Froilán su cumpleaños en Ibiza y yo esperaba que viniera Belén, si el viernes fue el cumpleaños, el domingo apareció Belén en el aeropuerto, hablé con ella y se hizo la sorprendida de que fuera el cumpleaños de Froilán'', empieza contando el paparazzi.

Sergio Garrido revela que Froilán y Belén coincidieron en una discoteca de la isla: ''Ese mismo domingo por la noche fueron a discoteca Belén con su nuevo novio y Felipe estaba por otro lado y ahí hubo miraditas, no hablaron de nada y la historia pasó al lunes''.

''El lunes en otra discoteca muy famosa, Belén no entraba, no sé por qué, si no había entradas o porque no quería entrar y tuvo que salir Felipe Juan Froilán a buscarla a la puerta y la metió para adentro. Fue él el que la metió porque preguntó dónde estaba Belén y la cogió, se metieron para dentro'', añade el paparazzi.

Además, explica que Froilán y Belén pasaron mucho tiempo juntos: ''El novio de Belén, el nuevo novio, se quedó en un lado, Felipe y Belén se juntaron esa noche, un abrazo y estuvieron toda la noche y toda la mañana juntos, no se separaron''.

Y explica que a Froilán no le sentó nada bien saber que Belén iba a Ibiza con su novio: ''Felipe, cuando se entera que está en Ibiza, pues empieza a llamar por teléfono. A mí me llega la información que hasta en 20 veces le llama por teléfono. Ella no sabe qué hacer porque ella está con su novio y no quiere coger el teléfono''.

''A mí el entorno me ha dicho que a Felipe no le ha entrado muy bien, no le ha encajado muy bien, que después de la relación de dos años, de repente, aparezca con otros chicos Ibiza'', relata Sergio Garrido tras haber hablado con el entorno cercano.