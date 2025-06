Belén Perea, a través de Cayetana Llorca, habla abiertamente sobre su relación con Froilán y revela sus sentimientos por él a día de hoy

Después de que Froilán aclarase los rumores de ruptura, llega el turno de Belén Perea y lo hace a través de Cayetana Llorca en 'En todas las salsas'. La periodista, quien se ha puesto en contacto con la influencer, revela el curioso contenido de la conversación donde Belén Perea le ha dejado con la boca abierta.

Y es que, la afirmación de la mallorquina sobre esta supuesta separación no era la esperada ni por Cayetana Llorca, ni por el resto de colaboradores, quienes muestran su asombro al conocerla. "¡Uiba!", exclama uno de ellos. Por otra parte, Belén Perea le confiesa cómo se encuentra a día de hoy, un estado de ánimo que no se sabe si está relacionado con "si está conociendo a alguien o no". Por último, aclara a la periodista cuáles son sus sentimientos a día de hoy hacia el nieto del rey emérito, con quien ha sido pillada en numerosas ocasiones durante sus románticas citas, pues éstos están en duda tras los rumores de ruptura.

La influencer, quien cuenta con casi de 70.000 seguidores en redes sociales, habla sin tapujos sobre la relación que ha mantenido con Froilán este último año dejando claro algunas incógnitas que les rodean. "No han vuelto, ni han roto", adelanta la periodista. Pero, ¿a qué se refiere con esta afirmación? Belén Perea da la explicación que aclararía todo a Cayetana Llorca. Además, la joven de 29 años le ha confesado que hay algo que "le duele mucho" en relación a Froilán.

Esta nueva entrega de 'En todas las salsas' viene cargada, como no podía ser de otra manera, de salseos y polémicas. Los colaboradores traen informaciones en exclusiva que no pasarán desapercibidas, mientras que la invitada Ivana Icardi se abre en canal.

La exconcursante de 'Supervivientes' llega al programa dispuesta a responder a todas las preguntas, confiesa cuál es su relación actual con Finito después de haber sido ingresado en un psiquiátrico, narra cómo fue su último enfrentamiento con Adara e, incluso, regala un 'momentazo' de esos que quedan en la memoria para siempre dándolo todo y cantando su nueva canción.

Pero esto no es todo, también podrás ser conocedora de la mano de Steisy cómo está llevando su ruptura con su gran amor Pablo Pisa y los motivos en exclusiva por los que Miguel Ángel Silvestre y Rebeca Toribio han puesto fin a su relación. ¡No te pierdas nada dándole click al video!