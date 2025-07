Gloria Camila estalla y contesta enfadada a su ex, Kiko Jiménez: "Es deleznable"

Fiesta 27 JUL 2025 - 16:42h.

La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano está harta de su ex, Kiko Jiménez, y ha estallado contra él

Gloria Camila se rompe al escuchar las duras declaraciones de la madre de Michu: ''Es lo más hiriente que me han dicho''

Tan solo unos días después de la muerte de Michu, tanto su madre como su hermana participaban en programas de televisión para hablar sobre la relación de Michu con los Ortega Cano y para dejar clara su postura sobre el que debería ser el futuro de la hija de Michu y José Fernando.

Para Inmaculada y Tamara, la pequeña Rocío debería quedarse con ellas porque, en sus propias palabras, los Ortega no se han interesado por la niña. Han sido varias las voces que hablan de lo contrario. 'Fiesta' realizaba una investigación en Arcos de la Frontera, la localidad gaditana donde residía Michu con su hija, para conocer en primera personas la opinión que los vecinos tienen sobre la madre y la hermana de la fallecida.

Fueron muchos los vecinos que aseguraron que Michu no tenía prácticamente relación con su hermana y su madre, y que bajo ningún concepto quería que la niña se quedase al cuidado de las dos mujeres si a ella le pasaba algo.

No tardó tampoco en aparecer en escena Gloria Camila, tía paterna de la menor, que dio un paso al frente para asegurar que sería un juez quien determinaría el futuro de la niña: "Mi sobrina tiene un padre que es mi hermano, eso que no se le olvide a nadie".

Kiko Jiménez, muy crítico con la actuación de Gloria Camila

Una de las personas que más críticas se han mostrado con el conflicto entre la familia de Michu y Gloria Camila ha sido Kiko Jiménez. El que fuera novio de la hija de Rocío Jurado criticaba en 'Fiesta' la actitud de Gloria y no tenía reparo a la hora de asegurar que "sentía vergüenza" por el comportamiento de unos y otros:

"He sentido vergüenza al ver que se hablan de los intereses de una menor, que se le ha expuesto a una menor de ocho años, en un plató, primero una, luego la otra.,.. me ha parecido tan deleznable que esperaba que el tema pasara y no tocar este tema cuando me tocara venir (...) Si tú no quieres participar, no participas. Hablas con dirección y lo dices. Yo puedo tener un conflicto familiar, pero otra cosa es comercializar con una menor".

Gloria Camila responde a Kiko Jiménez

Gloria Camila no pensaba quedarse callada. Aunque la hija de Ortega Cano no es muy dada a responder a su ex, lo cierto es que las palabras de Kiko Jiménez han cabreado a Gloria: "Me parece deleznable que salga este señor diciendo eso cuando él es el primero que se ha sentado en platós de televisión cobrando para hablar mal de mí y de mi familia".