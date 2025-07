Ana Carrillo 30 JUL 2025 - 22:07h.

La exconcursante de 'GH VIP' e influencer Estela Grande ha revelado que está embarazada de dos bebés

La ex de Diego Matamoros se va a convertir en madre por primera vez junto a su novio, el futbolista Juan Iglesias

Estela Grande está embarazada y va a ser madre de dos bebés. Así lo ha anunciado la influencer y exconcursante de 'GH VIP' en su perfil de Instagram, donde ha mostrado su enorme felicidad por darle la bienvenida a la maternidad de la mano de su novio, el futbolista vallisoletano Juan Iglesias, que milita en las filas del Getafe C. F.

La que fuera esposa de Diego Matamoros ha anunciado la noticia de una forma muy original, pues lo ha hecho dirigiendo una preciosa carta a su actual pareja y padre de sus dos bebés, cuyo sexo todavía no ha compartido: "A veces crees que ya lo has sentido todo, que ya conoces la profundidad de querer a alguien... y entonces, la vida te sorprende. Hoy, te miro y siento que te amo más que nunca. Porque cuando compartes un sueño, ese amor crece. Cuando se convierte en un latido... todo cambia, Y cuando ese latido se multiplica por dos... ya no hay palabras".

"Hoy solo quiero decirte lo afortunada que me siento. Porque vamos a ser papás, dos vidas, que llegan para hacernos más grandes, más fuertes, más uno. Y tú, tú que ya eras mi hogar, ahora también eres el papá de nuestros dos bebés. La aventura empieza por partida doble. Y el amor también. Gracias por ser tú. Por ser el comienzo de esta nueva historia. La más bonita de todas", escribe la madrileña junto a un vídeo en blanco y negro en el que se la ve escuchando el latido de sus bebés, muy emocionada, y abrazada por su novio mientras muestra su incipiente barriguita y suena de fondo 'Te regalo', canción de Carla Morrison.

El post ya acumula más de 12.000 'me gustas', entre los que se encuentra el de la también influencer Claudia Martínez, y los comentarios de enhorabuena de otras compañeras como Patri Pérez, que está embarazada de su segundo bebé junto a Lester Duque, Tania Déniz o Natalia Osona. Adara Molinero le ha escrito un mensaje en el que refleja su emoción: "Que salga todo bien, mucha salud, felicidad. ¡Enhorabuena!". Su comunidad de seguidores también le han transmitido sus buenos deseos para el embarazo y han compartido su alegría por ver crecer su familia.