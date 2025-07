Ana Carrillo 30 JUL 2025 - 17:54h.

El presentador de 'Supervivientes' y 'El diario de Jorge' ha contado cuál ha sido el regalo de su exnovio, con el que pasó su cumpleaños en el sudeste asiático

Jorge Javier Vázquez, sorprendido con el comentario de una fan en plena calle

Compartir







Jorge Javier Vázquez se ha ido de vacaciones al sudeste asiático junto a su exnovio, la persona con la que estuvo en una relación durante más de diez años, hasta que en 2018 su noviazgo se rompió y pasaron a ser familia por la amistad tan grande que les une. Ha sido P., su expareja, el que le sorprendió por su cumpleaños en pleno viaje, que les ha llevado a visitar Indonesia, Tailandia y Hong Kong.

Ha sido el presentador de 'Supervivientes' y 'El diario de Jorge' el que ha contado cómo le sorprendió su ex a través de su blog de 'Lecturas'. "Me fui de España con cincuenta y cuatro años y vuelvo con cincuenta y cinco. El día de mi cumple apareció P. en mi habitación con un jarrón de flores locales que pesaba como un edificio entero. Qué bonito detalle", ha escrito en las líneas en las que explica que cumplió 55 años al otro lado del mundo el pasado viernes 25 de julio.

La semana pasada, también en su blog, contó que le gusta viajar con P., que es como siempre se refiere a su ex porque intenta preservar su anonimato: "Me gusta viajar con P. porque me quita cualquier complejo de culpa que pueda llegar a tener con la comida. Cuando le pregunto si la patata frita engorda me dice que no porque las patatas son vegetales. Así da gusto. Quien no se deja engañar es porque no quiere".

PUEDE INTERESARTE Jorge Javier Vázquez posa por primera vez en público junto a sus dos sobrinos: las inéditas fotografías

En este viaje, el presentador ha cumplido 55 años acompañado por una de las personas más importantes de su vida y con mucho optimismo, pues explica en su blog que está convencido de que empiezan "los mejores años" de su vida: "Quizás porque ya no pido nada. Bastante me ha tocado ya en el reparto".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

También ha soplado las velas barajando acudir a una agencia matrimonial porque anhela volver a tener pareja, pero que ya ha descartado la idea, y que ha roto una de sus promesas, pues ha subido a Instagram una foto mostrando pectorales: "Hace tiempo me prometí a mí mismo no subir fotos sin ropa porque no quería darle cancha a mi vanidad. Pero mira, me vi tan bien que me dije 'adelante con los faroles'. Y ya que estamos siendo sinceros escribiré que uno siempre publica estas fotos con la esperanza de recibir algún que otro alentador fueguecito. Qué le vamos a hacer, estoy en el mercado".