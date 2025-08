Silvia Herreros 01 AGO 2025 - 10:25h.

La ex de Suso Álvarez reaparece tras la romántica pedida de los exconcursantes de 'Supervivientes'

Con un vestido de Zara y brindando con champán tras cenar sushi en una villa de lujo: lo no visto de la pedida de Suso y Marieta

Amanda, última novia de Suso Álvarez antes de estar con Marieta, parece haber reaccionado a su inesperado compromiso a través de las redes. La enfermera, que mantuvo una relación de más de tres años con el exconcursante de 'Supervivientes', ha compartido una historia en sus redes sociales, que parece estar relacionada con la reciente pedida de los colaboradores de Telecinco.

Mandy, como cariñosamente llaman los suyos a la catalana, quedaba destrozada tras la ruptura. Durante meses, compartió su dolor a través de las redes, en las que publicaba frecuentes indirectas a su ex

Su relación se terminó de la noche a la mañana por decisión de Suso. "Yo no fui la persona que dejé la relación, pero sí que fui la que lo comunicó", contaba la sanitaria tiempo después, cansada de las preguntas de sus seguidores. La enfermera de profesión decidía comunicarlo mientras acusaba a su ex de "hacer ver que yo me he muerto" de un día para otro.

Amanda, que compartió unos maravillosos años en Madrid junto al también exnovio de Sofía Suescun, podría haber sido preguntada por sus seguidores por la romántica pedida de matrimonio que su ex le preparaba a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' un año después de empezar a salir.

Marieta y Suso celebran ahora su primer aniversario de novios. De ahí que muchos piensen que su compromiso pueda ser quizás algo precipitado. Mandy, última novia del catalán no ha querido pronunciarse directamente sobre el compromiso de su exnovio, No obstante, sus palabras parecen estar haciendo alusión a este momento.

Ver que su ex se compromete en tan poco tiempo con otra mujer no es plato de buen gusto para nadie. Con su último story, Amanda parece estar dejando clara su postura y opinión sobre este tema.

"Imagina a personas intentando afectarte y tú sonriéndole hasta a un espejo", escribe mientras posa en un ascensor.

Sus palabras, su sonrisa y la canción que acompaña esta historia, en la que se escucha un "Sonríele a la vida, que la alegría cure el alma", pueden ser interpretadas como la clara prueba de lo bien que está y de lo poco que le importaría que Suso y Marieta vayan a casarse.