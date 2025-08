Marieta aclara si hace nudismo en la playa tras recibir varios mensajes de sus seguidores

Equipo Outdoor 02 AGO 2025 - 14:30h.

Marieta ha respondido a los mensajes de sus seguidores a través de una storie de Instagram

La condición de Marieta a Suso Álvarez para casarse con él: “Si no quieres, podemos romper”

Desde que Marieta y Suso anunciaron su boda no han dejado de acaparar titulares. Pero esta vez, la polémica ha saltado por una imagen veraniega de Marieta en la playa que ha generado confusión entre sus seguidores, que no han dudado a la hora de preguntarle si hace nudismo en la playa o no.

Tras la oleada de mensajes, Marieta ha querido contestar a sus seguidores y lo ha hecho a través de sus stories: "Me meo con vuestros mensajes. No, no hago nudismo. Oye, quien lo haga, más moreno está", ha explicado entre risas en sus redes sociales, respondiendo con humor a los comentarios que sugerían que estaba completamente desnuda.

La exconcursante ha explicado que todo se trata de un malentendido causado por su bikini: ''Es verdad que el bikini es tanga y la parte de la tira estaba más arriba y entonces solo ha salido en la foto, tampoco me veía por el sol, solo ha salido en la foto sin esa parte y parece que haga nudismo en todas las partes. No, no, no es así''.

La pedida de mano de Suso a Marieta

Marieta y Suso anunciaron en una publicación conjunta en Instagram su boda. Un año después de comunicar que habían iniciado una relación sentimental después de la salida de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' de 'Supervivientes', la pareja ha querido dar un paso más en su bonita relación.