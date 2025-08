Fiesta 02 AGO 2025 - 18:52h.

La diseñadora cedió un esmoquin a Omar Montes y él aseguró que era de Shein

Omar Montes y Lola Romero revelan el sexo del bebé que esperan

Hace unos días, la diseñadora de moda Tamara Press revelaba a través de una entrevista realizada en 'Soy Fomo Podcast' varios entresijos sobre el mundo al que se dedica. Fue así como, entre salseos varios, Tamara decidió destapar que le hizo un traje a Omar Montes para que luciera en los Latin Grammy celebrados en noviembre de 2023 y que este llegó a decir en una entrevista que el traje era de Shein y que le había costado treinta euros, tirando por tierra el trabajo de la diseñadora y de todo su equipo. Tampoco mencionó la autoría del traje en ningún otro momento.

El traje en sí se trataba de un esmoquin al que Tamara y su equipo de diseño pegaron 42.000 mil cristales (no diamantes) de Swarovski que fueron puestos a mano con la complejidad añadida de que hacían un efecto de degradado sobre la tela negra del traje. A pesar de que se trataba de una cesión (algo muy habitual en este tipo de eventos entre artistas y diseñadores), Omar Montes no mencionó a la marca en ningún momento y tardó seis meses en devolver el esmoquin.

En medio de todo este revuelo, Omar Montes ha salido al paso alegando que pagó 6.000 euros por la cesión de este esmoquin, algo que la propia autora del traje desmiente asegurando que ella no ha llegado a cobrar nada. De hecho, denunció públicamente hace unos días a través de sus redes sociales que enviaron un contrato al artista y que este nunca llegó a firmarlo. Para aclarar la polémica, la diseñadora acude al plató de 'Fiesta' y es entrevistada en directo.

Tamara Pres aclara qué pasó realmente con el traje que le cedió a Omar Montes

Tamara Prees cree que Omar Montes no le ha dado el valor como diseñadora que merece, aunque él ahora se defiende diciendo que la referencia a Shein ha sido una broma. La diseñadora nos cuenta que el cantante estaba muy contento con el esmoquin que tardó en confeccionarse cien horas: "Me sentó mal y se lo manifesté en su momento". "Yo nunca hablé del tema, no quise entrar al trapo, pero, en un podcast se me pregunta por una anécdota y dije... 'tomad'. Nunca pensé que se iba a viralizar".

Respecto a las palabras del cantante, Tamara Press confiesa que "me sorprendió mucho el mensaje de ayer porque no tenia ni pies ni cabeza porque hablaba como que había pagado un dinero por un traje y que quien se lo había dado había recibido ese dinero... y él ha estado en mi atelier. A él no le ha costado nada ni a mí me han pagado nada porque fue una cesión", aclara. Cuenta, además, que trabajaría con él de nuevo pero solo si hubiese un contrato previo de por medio.

Para rematar ya, aprovechando que la diseñadora se encuentra en plató, le preguntan si tiene alguna que otra anécdota con famosos que destacar. Ella manifiesta que nunca ha tenido problemas con ningún cliente aunque, ante la insistencia de Amor Romeira, la diseñadora recuerda una chaqueta que nunca le fue devuelta: "Se le dio una chaqueta a Melody por una cesión, pero seguramente ella no sabe ni que esa chaqueta es mía y ni que la tiene que devolver".