Omar se sinceraba con Calleja sobre sus ganas de hacer una película o una serie sobre su vida. "No te ha pasado todavía vida suficiente para hacer una peli, falta el final un poco", bromeaba Jesús. No obstante, Omar se mantenía y trataba de convencerle: "No me juzgues por mi corta edad, Jesús. Yo tengo años perrunos. Mis años valen por cuatro y más cuando estaba yo allí en el barrio", recordaba haciendo referencia al barrio donde ha vivido toda su vida, Pan Bendito.