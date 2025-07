Lorena Romera 01 JUL 2025 - 10:19h.

El cantante lanza una petición a la hija de Isabel Pantoja al enterarse del nombre elegido para su bebé

La madre del ganador de 'Supervivientes 2019' manda un mensaje a Isa Pantoja tras el nacimiento de su hijo

Omar Montes ha reaccionado a la maternidad de Isa Pantoja de forma inesperada. El cantante, ganador de 'Supervivientes' en 2019, ha respondido a las preguntas de la prensa sobre la llegada al mundo de Cairo, el hijo recién nacido de su expareja, que acaba de ser madre junto a Asraf Beno.

El que fuera participante de 'GH VIP', donde coincidió con Isa Pantoja, acaba de recibir un importante galardón por su trayectoria musical en los Premios Alcazaba de Ávila. Una ceremonia muy especial a la que ha acudido acompañado de su novia, Lola Romero, -que está ya embarazada de siete meses y junto a la que va a ser padre de un niño- y con su hijo, Omar Jr., que ya tiene 12 años.

En definitiva, un momento muy dulce para Omar Montes, que triunfa en el terreno profesional, y también en el personal. Con esta felicidad, y con su ya característica simpatía, el intérprete de temas como El Pantalón, con Lola Índigo, o Yotuloko, con RelsB, ha atendido a los medios de comunicación, que le han preguntado por el nacimiento del hijo de Isa Pantoja y Asraf Beno.

"Jolín, qué maravilla. Muy bien", ha reaccionado cuando le han dicho que la hija de Isabel Pantoja acaba de ser madre de su segundo hijo. "No, claro que no. ¿Por qué me iba a enfadar?", ha comentado el cantante, aclarando que no le molestan este tipo de preguntas sobre su expareja. "Qué le vaya bien, ya te digo", señala.

La petición de Omar Montes a Isa Pantoja por su bebé

Eso sí, Omar Montes ha aprovechado para lanzarle a Isa Pantoja una petición. Aunque ya llega tarde. "Le tenía que haber puesto mi nombre al bebé, digo. Igual se lo ha puesto... ¿Qué nombre le ha puesto? Cairo... Ah, pues me gusta también. Es muy bonito, sí, sí", ha reaccionado en el momento al enterarse del nombre elegido por Isa Pantoja y Asraf Beno para su primer hijo en común.