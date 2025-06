Ana Carrillo 03 JUN 2025 - 17:30h.

El ganador de 'Supervivientes' ha revelado en una entrega de premios que ya es abuelo y ha dejado sorprendidos a los asistentes al evento, incluido Joaquín Prat

La Peña Periodística Primera Plana lleva 50 años entregando los Premios Naranja y Limón: el dulce para el personaje mediático que mejor trata a la prensa y el amargo para el que peor la trate. Este año han escogido a Omar Montes para entregarle el Naranja y el Limón ha ido a parar a Ángel Cristo Junior. El ganador de 'Supervivientes' estuvo acompañado en la gala por su abuelo Rodolfo y por su novia, Lola Romero, que en pocos meses dará a luz al que será el segundo hijo del cantante.

"Este maravilloso premio lo estoy compartiendo con todos ustedes y con mi abuelo, que es lo que más quiero en este mundo: Rodolfo. Y espero que sigamos ganando más premios y acompañados siempre de él y que nunca me falte, porque si esto me falta a mí, yo me voy con él", declaró el exnovio de Isa Pantoja al recoger su premio en el escenario, al que subió acompañado por su querido abuelo, que se mostró feliz y orgulloso del cantante.

Tras sus palabras, el presentador del acto le decía que quien también se mostraba muy orgullosa era su novia, Lola Romero, que se secaba las lágrimas de emoción desde el patio de butacas. "Además, es que tenemos que decir que vas a ser papá", comentaba el conductor del evento, ante lo que el artista decía: "Como se suele decir: un niño siempre viene con un pan debajo del brazo, alegría y felicidad. Y he sido también abuelo".

El presentador se quedaba boquiabierto con esa información y rápidamente el cantante de 'La Sevillana' aclaraba: "Mis perritos han tenido un bebé". "¡Ay, qué susto!", declaraba el presentador, que se partía de risa después al igual que todos los asistentes del evento, que pasaron de la sorpresa a la carcajada, como fue el caso de Joaquín Prat, presentador de 'Vamos a ver', también premiado en esta gala y presente en el patio de butacas.

Quien también se reía y asentía con la cabeza para apoyar las declaraciones de Omar era Lola Romero, que ya presume de barriguita de embarazada. La semana que viene sabrán el sexo de su bebé, que será el primer hijo de ella y el segundo del que fuera yerno de Isabel Pantoja, que tiene un hijo de 13 años llamado como él fruto de una relación anterior.