Fiesta 03 AGO 2025 - 09:42h.

La colaboradora ha aparecido esta semana en una portada y las redes sociales se han llenado de reacciones

El cabreo de Terelu Campos y Alejandra Rubio con la prensa: "Si me vais a dar todas las vacaciones así, me..."

Compartir







Terelu Campos está viviendo uno de los mejores años de su vida. Ya no solo por la llegada al mundo hace unos meses de su primer nieto, el pequeño Carlo, si no porque ha disfrutado de varios proyectos profesionales que nos han mostrado a una Terelu diferente.

La mayor de las Campos comenzaba el 2025 sobre las tablas de un teatro participando en una obra bajo las órdenes de su gran amiga Lara Dibildos. Pese a los nervios que ella misma aseguraba sentir, la malagueña triunfaba en su estreno y recogía grandes críticas.

Por si esto fuera poco, Terelu Campos se embarcaba semanas después en la aventura por excelencia en la televisión: 'Supervivientes'. Terelu sorprendía a todos tirándose desde el helicóptero más famoso y regresando unas semanas después para una segunda misión.

Las redes reaccionan al sorprendente posado de Terelu

Aprovechando esta buena racha, la hija de María Teresa ha concedido su ya habitual entrevista del verano en la revista 'Lecturas' protagonizando una portada que no ha dejado indiferente a nadie. La colaboradora de '¡De viernes!' no ha dudado en hacer uno de los posados más esperados del verano luciendo bikini (algo impensable para ella el año pasado) y también con unas declaraciones sorprendentes: "Echo de menos los besos y los abrazos de un hombre". Terelu ha contestado desde el plató de 'Fiesta' a aquellos que aseguran que la portada está cargada de retoques:

"Me he visto poco porque no he tenido mucho tiempo. Yo le decía a Pedro que no podía enseñar la tripa porque la tenía blanca, llevaba las piernas y los brazos morenos de 'Supervivientes' y la tripa blanca, que por mucho potingue que se echara eso no se ponía del mismo color".

Terelu, sin embargo, ha reconocido que la portada, efectivamente, tiene algo de retoque. Los editores de la revista han coloreado el abdomen de la colaboradora para que luzca con el mismo tono que el resto del cuerpo, además de quitar alguna que otra arruguita:

"Yo quería salir natural, porque la gente está harta de verme y si no salía como soy se iban a reír. Lo que sí que les dije es que me quitaran las arruguitas de los brazos y de la tripa, que no me gustan nada. La cara no está retocada, yo en la cara no tengo arrugas, he heredado la buena genética de mi madre".