Amador Mohedano habla en 'Vamos a ver' sobre su familia y Raquel Moragues

Amador Mohedano desvela lo que más ilusión le ha hecho durante su ingreso hospitalario: "Ya de noche, entró mi sobrina"

Compartir







Tras volver a su casa después de haber estado ingresado unos días en el hospital, Amador Mohedano está pasando unos días de sus vacaciones cerca de sus sobrinos Gloria Camila y José Fernando. Pero el exmarido de Rosa Benito no está teniendo mucha calma, ya que ha reaparecido una 'enemiga' del pasado: Raquel Moragues.

Amador, en un nuevo vídeo del canal 'Juanjo Vlog', muestra todo su apoyo a sus sobrinos tras las últimas polémicas: "Van de televisión en televisión a recaudar, y ya está. Y de eso hay que ser consciente. Además, tenemos que estar ya muy preparados para saber que estas cosas pasan. Lo que hagan José Fernando y Gloria Camila a mí me parecerá bien", ha asegurado el hermano de la 'más grande'.

Amador Mohedano, tras su ingreso hospitalario: "Estoy mucho mejor"

Además, Amador asegura que se encuentra bien tras su ingreso en el hospital y que está acompañado de su familia: "Estoy mucho mejor. Ayer estuve con José Fernando, después vino mi nieto mayor, de mi hija Rosario. Mi cuñado José esta aquí en Costa Ballena. También hoy he hablado con José Fernando. Le pregunté que cómo estaba y dice: "Bueno"... Que todo lo que cuentan es mentira, que todo lo que cuentan es falserío".

Amador mantiene que Raquel Moragues fraguo el montaje: "Ella me mandó a mí una foto en la que aparentaba como 20 años menos. Ella es que insistía porque quería que viera una coreografía que le había montado a Rocío. Cuando me enseño la coreografía era una cabra dando saltos, porque está loca perdida. Cuando estaba ligera de ropa fue que yo baje al perrito y cuando subí al ático me la encuentro con un bikini de araña. Le dije "eh vístete y aquí no te pongas así", ha asegurado.