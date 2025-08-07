Silvia Herreros 07 AGO 2025 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' explica cómo se encuentra abandonar la casa de Álvaro e irse a la de su madre

Álvaro: "Andrea suele pedir mucha ayuda a los demás, es de estar pegada"

Andrea Bueno rompe su silencio tras los rumores que desde hace semanas apuntan hacia su ruptura sentimental con Álvaro Álvarez. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que durante todo este tiempo ha estado publicando vídeos cargados de indirectas, reaparece desde la casa de su madre y explica cómo se encuentra.

La de Málaga ha compartido su "primer vídeo" desde su "nuevo dormitorio", que en realidad ha sido "el que ha sido mi dormitorio durante toda la vida" antes de que se fuese a vivir con su novio hace cuatro años.

"He vuelto a casa de mi madre, me encantaría decir que estoy disfrutando de mi soledad pero ahora estoy a cargo de mi primo chico y es una lapa el chaval, pero bueno, hace mucha compañía", dice mientras intenta poner un poco de humor a su situación.

La tatuadora asegura están a punto de cumplirse "tres semanas" desde el momento en el que hiciera las maletas y abandonase la casa de Álvaro. Desde entonces, no ha parado de compartir indirectas y pullas a través de las rede; este es su primer vídeo hablando del tema.

"Estoy hecha mierda. Hecha mierda. Como si me hubiera pasado un tráiler por encima. Tampoco quiero hablar mucho más, de momento. Pero creo que se puede intuir", ha confesado a sus seguidores.

Aunque la joven no ha querido especificar si han roto de manera definitiva o si por el contrario están dándose un tiempo, lo que queda claro es que entre ellos ha habido una fuerte crisis que parece haber terminado en ruptura, pues lleva casi un mes en casa de su madre y aún tiene que ir a recoger "un montón de cosas más".

Andrea ha estado durmiendo en el sofá del salón de la casa de su madre porque tiene "miedo a la oscuridad" y no puede dormir sin la tele puesta. La suya está en casa de Álvaro. "Me voy a llevar la tele. Tengo la tele de 55 pulgadas allí en casa del Álvaro y me la voy a llevar. Voy a ver si me la puedo encalomar ahí", asegura mientras reitera deja claro que no piensa dejar nada en casa de su ¿ex?novio.

La influencer reconoce no estar pasando un buen momento. No confirma ni desmiente su ruptura definitiva con Álvaro, sin embargo, que haya vuelto a casa de su madre y hayan dejado de seguirse son claros indicios de ello. Por el momento, tanto ella como él continúan manteniendo las fotografías y vídeos que tenían juntos.

"Estoy superbién. Todo superbién. Quiero pegarme un tiro pero todo superbién", ha dicho de manera irónica haciendo referencia a cómo se siente en estos momentos.