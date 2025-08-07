El matrimonio formado por Jane Etta y William Alvin Pitt tuvo tres hijos: Brad, Doug y Julie. Pese a la fama del mayor, han vivido alejados de los focos

Muere la madre de Brad Pitt a los 84 años: "Aún no estábamos listos para que te fueras"

La noticia del fallecimiento de Jane Etta Pitt, madre de Brad Pitt, ha sacudido a la industria del entretenimiento y ha conmovido profundamente a la familia del intérprete estadounidense, que siempre ha optado por mantenerse alejada de los focos a pesar de la fama mundial de su hijo. Jane, que tenía 84 años, murió en Springfield (Misuri), rodeada de sus seres queridos tras una larga enfermedad que llevó con absoluta discreción.

Aunque Brad Pitt es una de las figuras más reconocidas de Hollywood, su familia ha permanecido durante décadas en un discreto segundo plano. Rara vez han concedido entrevistas y, cuando lo han hecho, ha sido para apoyar causas benéficas. En estos momentos de duelo, los medios han vuelto la mirada hacia aquellos nombres que raramente aparecen en los titulares: William Pitt, el padre del actor, y sus hermanos, Doug y Julie Pitt, que ahora lloran la pérdida de su mujer y su madre, respectivamente.

Jane Etta

La madre del protagonista de 'Troya' fue consejera escolar en una escuela secundaria en Springfield, Misuri. Conoció al padre de Brad en la Universidad Bautista de Oklahoma y en 1962 contrajeron matrimonio, fruto del cual nacieron tres hijos: Brad, Doug y Julie.

Fue una figura muy influyente en la vida del actor, quien nunca ha ocultado la admiración que sentía por ella, a pesar de algunas diferencias ideológicas que, según medios estadounidenses, marcaron ciertos momentos de tensión a lo largo de los años.

"Tengo que saludar a mi mamá porque ella te cuida todas las mañanas. Para Jane Pitt. Te quiero, mamá", aseveró el actor hace escasas semanas en el programa 'Today' presentado por Savannah Guthrie.

Otro de los contados momentos en los que Pitt ha hablado sobre su progenitora se remonta a 2012, cuando declaró a 'The Hollywood Reporter': "Ella es muy cariñosa, muy abierta, genuina, y es divertidísimo porque siempre la pintan en los tabloides como una diablesa. No hay ni una pizca de malicia en ella. Quiere que todos sean felices".

Jane era conocida por su implicación en acciones sociales, especialmente con mujeres jóvenes en riesgo de exclusión, y por su actividad a favor del cristianismo. "Cualquier cristiano que no vote o escriba su nombre está emitiendo un voto para el oponente de Mitt Romney, Barack Hussein Obama, un hombre que se sentó en la iglesia de Jeremiah Wright durante años, no realizó una ceremonia pública para conmemorar el Día Nacional de Oración y es un liberal que apoya el asesinato de bebés no nacidos y el matrimonio entre personas del mismo sexo", aseveró Jane en 2012 ante las elecciones que hicieron vencedor a Obama.

William Pitt

El patriarca de la familia, William Alvin Pitt, ahora viudo, reside en Misuri. Fue gerente de una empresa de transporte de camiones y durante su juventud sirvió en el ejército. Siempre alejado del foco mediático, William ha sido descrito como un hombre reservado.

En una entrevista con 'Parade' en 2011, el exmarido de Jolie reveló detalles de su padre. "Trabajaba cinco días y medio o seis días a la semana como ejecutivo de una empresa de camiones, y luego nos llevaba a pescar. Lo hacía todo el fin de semana y luego volvía a trabajar. Ahora que soy padre, lo aprecio muchísimo, sabiendo lo que hay que hacer para sacar tiempo para los hijos. Sé lo agotador que fue para él".

Años después, en 2019, señaló a 'The New York Times': "Crecí con esa idea de ser capaz, ser fuerte, no mostrar debilidad. Mi padre creció en una situación de extrema pobreza, siempre decidido a darme una vida mejor que la suya, y lo logró. Pero él venía de esa clase de gente estoica".

Pese a que ha acompañado a su hijo a alguna alfombra roja, William continúa viviendo alejado del ruido mediático y ha sido visto en contadas ocasiones.

Su hermano Doug

Doug Pitt, de 58 años, es el hermano mediano de Brad. Aunque físicamente guarda cierto parecido con el actor, ha seguido un camino muy distinto. Empresario, millonario y filántropo, Doug ha dirigido varias compañías de tecnología e inversión en Misuri y ha estado muy involucrado en causas humanitarias.

En 2010, fue nombrado Embajador de Buena Voluntad en Tanzania por su labor a través de la fundación Care To Learn, que proporciona acceso a agua potable, educación y sanidad en países africanos. También ha estado implicado en iniciativas locales relacionadas con el desarrollo comunitario en Springfield.

Casado con Lisa Pitt, tiene tres hijos, Landon, Sydney y Reagan, y lleva una vida tranquila, alejada de los focos. A pesar de su bajo perfil, ha hablado en varias ocasiones sobre su relación con Brad. En 2012, subrayó: "En la calle me confunden con mi hermano por lo menos tres veces a la semana".

Doug ha sido clave en el cuidado de sus padres en los últimos años y, según medios estadounidenses, ha coordinado buena parte de la logística del funeral de su madre, que se celebrará de forma íntima.

Julie Pitt

Por su parte, Julie Pitt, de 56 años, es la hermana menor de Brad y la única hija adoptiva de Jane y William. Poco se sabe públicamente sobre ella, ya que ha llevado una vida completamente privada. Está casada con Rob Neal, pastor evangélico, y juntos tienen cinco hijos: Caleb, Rosie, Rylie, Caden y Cruz, varios de ellos adoptados en Etiopía.

Julie trabaja activamente en organizaciones religiosas que promueven la adopción e imparte charlas cristianas. Nunca suele posar al lado de su famoso hermano, aunque hace años se la pudo ver junto a Brad y su entonces pareja Jennifer Aniston.